Hüseyin Gazi Türbesi’nin devrine suç duyurusu: Alevilerin inanç ve düşünceleri hiçe sayıldı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin mülkiyetinin 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Alevi yurttaşların kurduğu Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Derneği’nin suç duyurusu dilekçesinde Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın yöneticileri arasında AKP’ye yakın kişiler bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Gazi Kültür Vakfı ve Sanat Derneği’nin avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, Ankara başsavcılığına sunduğu dilekçede, türbenin Aleviler için önemli bir inanç mekânı olduğunu belirtti.

Dilekçede, türbenin devredildiği Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın ‘alevilerin asimilasyonunu için mücadele ettiği’ savunularak şöyle dendi: “Bu tahsis hiçbir kamu yararı olmadan yapılmıştır. Tahsisi yapanlar Alevilerin inançlarını ve düşüncelerini hiçe saymışlardır. Vakıflar Meclisi’nin 24 Ağustos 2020 tarihli kararına imza atan bütün kişiler kamu görevini kötüye kullanmıştır. Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı bu işlemden zarar görmektedir. Vakıflar Meclisi’nin kararına imza atan kişilerin görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri sabittir.”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararında imzası bulunan kişiler hakkında görevini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları talep edildi.

10 yıllığına devredildi

Hüseyin Gazi Türbesi’nin bakımı 1995 yılından bu yana Hüseyin Gazi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Tanıtma Derneği tarafından yapılıyordu. Bu sırada türbenin restorasyonu da yapıldı. 2001 yılında gelindiğinde Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü türbeyi 24 Ağustos 2020 tarihli kararıyla 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na tahsis etti.

Kullanım bedeli belli değil

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün türbenin boşatılması için Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yolladığı yazıda ‘türbenin kullanım bedelinin taraflarca düzenlenecek protokolde daha sonra belirleneceği’ ifade edildi. Kararda Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un da imzası bulunuyor.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ersoy’un Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ersoy’un aylık gelirinin 161 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Sempozyumun davetlileri

Türbenin Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, vakfın yöneticileri arasında AKP’li isimler olduğunu savunuyor.

Vakfın internet sitesi çalışmadığı için yönetim kurulunda kimlerin yer aldığı belli değil. Ancak vakfın 2018 yılında düzenlediği Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu’na AKP Sivas Milletvekili ve eski milli savunma bakanı ve eski Milli Eğitim bakanı olan İsmet Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekilleri Abdüllatif Şener ve Mahmut Tanal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, önceki Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı görülüyor.

Soldan sağa: Abdüllatif Şener, Mahmut Tanal, Şeref Malkoç, Temel Karamollaoğlu, Metin Feyzioğlu, İsmet Yılmaz, Alevi İnanç Birliği Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım (Kaynak: Anadolu Gazetesi)

Devir işleminden sonra “Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları” yazılı bir pankart taşıyan bir grup Hüseyin Gazi Türbesi önünde bir bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirmişti.