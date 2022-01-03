Kılıçdaroğlu ve Akşener meydanda: Derhal seçim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin’de metro hattı temel atma törenine katıldı. Tören, daha önce CHP mitingine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Akşener, daha önce aynı meydanda miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunarak erken seçim çağrısı yaptı.

Fotoğraf: CHP

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Mersin metro hattı temel atma töreni Akşener, Kılıçdaroğlu ve ‘millet ittifakı’ temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen sergiyi gezdi. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer iktidara seslenerek, bekletilen projelerin bir an evvel tamamlanmasını istedi. Seçer, “Belediyecilik insanın kalbine, gönlüne girmektir. Soğuk kış günlerinde yanında olmaktır. Her zaman Mersin halkının yanında olduk. Gıdasıyla, mamasıyla, sütüyle, yardımıyla, sıcak yemeğiyle yanında olduk” dedi.

Seçer’in ardından kürsüye gelen Akşener, aynı alanda daha önce miting düzenleyen Erdoğan’a göndermede bulundu. CHP’nin mitingine izin verilmediğini hatırlatan Akşener, “Burada bu kalabalığı toplayamayanlar vardı, ne olacak şimdi. Burada bir miting yaptın gördük hep birlikte. Sonra Kılıçdaroğlu’nun mitingine izin vermedin onu da gördük” dedi.

Fotoğraf: AA

Ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konuşmasına devam eden İYİ Parti lideri, tablonun sorumlusu olarak başkanlık sistemini ve Erdoğan’ı gösterdi.

Akşener erken seçim çağrısıyla konuşmasına devam ederek şunları ifade etti: “Uçacağız denilen malum tek adam sistemi kabul edildi. Gelirleriniz azaldı, çocuklarınızın işsizliği çoğaldı, liyakatsizlik dibine vurdu. Genç çocukların hayatını çaldılar. En büyük beka sorunu sizsiniz. Buradan sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Mersinli, ‘Derhal seçimi getir, sandığa teslim ol’ diyor. Mersinli burada mesaj veriyor. Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta attaya göndermek için derhal seçim diyorum.”

‘En büyük beka sorunu sizsiniz siz‘

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi öyle bir sistemle bir aradayız ki, yönetiliyoruz ki bakanlar emir eri. Müsteşarlık kavramı gitti bu ülkenin. Bu devletin hafızası gitti. Beka diyorlar beka diyorlar. Bu ülkenin hafızasını götürdünüz hafızasını. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz siz. Bugün gencecik çocuklar gece oturup, gündüz uyuyor. Babasından harçlık almamak için onun gözüne görünmüyorsa bu tek adam sisteminin sonucudur.

Beş maaş alan danışmanlar utanmadan altıncısını da istiyorsa bu tek adam sisteminin sonucudur. Kayırma, liyakatsizlik ortadaysa senin çocuğun 82, 86 puanla elenirken, 50 puan alan mülakatta geçip atanıyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun sorumlusu bu tek adam sistemini çok isteyen sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir. Zenginler AK Partili, fukaralar her partili olmuş. İşte bu harami düzeni hep beraber yıkacağız biz.”

Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi

Akşener’in ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu ise yurttaşlara ‘umutsuzluğa kapılmamaları’ konusunda çağrı yaptı.

Fotoğraf: AA

Seçim sandığının kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Sandık gelecek mi diye soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek yarın olmazsa öbür gün gelecek. İlk kez sandığa gidecek gençlerimiz, ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, dünya siyaset tarihine çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız.”

Kılıçdaroğlu Süleyman Şah Türbesi’ne dair de mesaj vererek, ‘türbenin yeniden kurulacağını ve bayrağın göndere çekileceğini’ belirtti.

Suriyeli sığınmacılara da değinen Kılıçdaroğlu, şunları aktardı: “En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar” dedi.

Dış politikada barış mesajı veren CHP lideri, AKP döneminde Türkiye’nin arasının bozulduğu ülkelerle yeniden görüşeceklerine vurgu yaptı.