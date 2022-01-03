Günlük vaka sayısı 45 bine dayandı

Türkiye’de son 24 saatte 44 bin 869 vaka, 160 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 368 bin 913 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 492 kişi iyileşti.
Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”