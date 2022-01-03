Sigara ve içkide ÖTV zammı

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yüzde 47 zam geldi.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22,04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor.

Yeni zamla bir adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükseldi.

Dünya’nın haberine göre böylelikle sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak. Bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Rakıya 58 TL artış

Habertürk’ten Rahim Ak’ın aktardığına göre zamdan sonra 50’lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı. Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl’lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya tırmandı. Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı oldu. Bu artışların ardından 70’lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.