İki AKP seçmeninden biri, fiyatların en az yüzde 100 arttığı görüşünde

MetroPOLL anketine göre halkın yarıdan fazlası son bir yılda fiyatların yüzde 100 veya üzerinde arttığını düşünüyor. AKP seçmeninin de neredeyse yarısı bu görüşte.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar’ın paylaştığı ankete göre halkın yüzde 61,5’i son bir bir yılda fiyatların yüzde 100 veya daha fazla arttığını belirtiyor.

Fiyatların yüzde 50 ila 100 arası arttığını düşünenlerin oranı yüzde 28,8.

Çok küçük bir kesim (yüzde 1,9) fiyatlarda yüzde 20 civarında artış olduğunu düşünüyor.

Fiyat artış oranlarının bu pazar seçim olsa oy verilecek partiye göre dağılımında ise yüzde 100 ve üzerinde artış olduğunu düşünenlerde çoğunluk yüzde 80’le Saadet Partisi seçmeninde.

Bu oranı sırasıyla HDP ve İYİ Parti’lilerinki izliyor.

AKP seçmeninin ise yüzde 46,4’ü fiyatlarda yüzde 100 veya üstünde artış olduğu görüşünde. CHP ve MHP seçmeninde bu oran aynı: yüzde 62,6.