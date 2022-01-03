Uçak tuvaletinin çöpünde yeni doğmuş bebek bulundu

Morityus’taki havalimanının çalışanları, bir uçağın tuvaletinde yeni doğmuş bebek buldu.

Fotoğraf: BBC

1 Ocak’ta Madagaskar’dan havalanan Morityus Havayolları’na ait uçak Sör Seewoosagur Ramgoolam Havalimanı’na indi. Havalimanında görev yapan görevliler, rutin kontrolde uçağın tuvaletindeki çöp kutusunda yeni dünyaya gelmiş bir erkek bebek buldu.

İlk olarak çöpteki kanlı tuvalet kağıtlarını fark eden görevliler ardından bebeği görünce hemen hastaneye kaldırdı.

Havalimanı polisinin yolcuların ifadesine başvurduğu, bebeği tuvalette doğurduğundan şüphelenilen 20 yaşındaki Madagaskarlı kadının tutuklandığı açıklandı.

Polisin açıklamasında kadının, bebeğin kendi çocuğu olduğunu önce inkar ettiği ancak muayene edilince yeni doğum yaptığının ortaya çıktığı belirtildi. Polis eşliğinde hastaneye götürüldüğü, onun da bebeğin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Morityus’ta, iki yıl çalışma izni bulunan kadın hastaneden çıktıktan sonra ‘yeni doğan bebeği terk etme’ suçundan yargılanacak.