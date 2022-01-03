Kira zammı en fazla yüzde 20

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayı kira artış oranı netleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60.

TÜFE’de 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,08 artış var. Kira zammında ise bu oranın 12 aylık ortalaması yani yüzde 19,60 kullanılıyor.

Yasal olarak yapılabilecek en yüksek oran

Ev sahiplerinin yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapma hakkı bulunmuyor.

Tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda bu seviyenin altında zam yapmak da mümkün.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bu aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye olarak da kayıtlara geçti.