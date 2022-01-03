Faiz indirimine bahane edilen ‘çekirdek’le makas 20 puan açıldı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirim kararları için dikkate aldığını söylediği çekirdek enflasyon, aralıkta yıllık bazda yüzde 34,89 çıktı. Politika faiziyle aradaki makas 20 puanı aştı.
Kavcıoğlu, geceyarısı kararnamesiyle göreve geldiği mart ayından itibaren piyasalardaki tedirginliği almak için ‘enflasyonun üstünde politika faizi vermeyi’ vadetmiş, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizde indirim baskısının sürmesiyle bu vaadi eylül başındaki para politikası raporunda geri çekmişti. MB başkanı buna ek olarak, para politikası kararlarında o dönem manşet enflasyondan daha düşük seyreden çekirdek enflasyonu referans alacaklarını duyurmuştu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altındaki artışların hariç tutulduğu bir endeks olan ‘çekirdek’, o dönemki politika değişikliğinden sonra artmaya devam etse de MB faizi dört ayda 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göreyse özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden (çekirdek) ‘B’ yüzde 34,89, ‘C’ yüzde 31,88 arttı.
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