Yatırımcılar, ‘çekirdek’ mesajını faiz indirimine yordu

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8,9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü. Piyasalarda dün MB’nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söyledi.

Katılımcılara göre Kavcıoğlu’nun enflasyon bakışı oldukça iyimser, son gelişmeleri geçici yükselişler olarak niteliyor ve enflasyonda Covid-19 sonrası normalleşme adımları nedeniyle oluştuğunu belirttiği geçici yükselişin yerini düşüşe bırakacağını belirtiyor.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu, çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama görüldüğü mesajı vermişti.

MB başkanı, üç toplantı katılımcısının verdiği bilgiye göre çekirdek enflasyonun önemli olduğunu ancak sadece buna bakıp karar vermediklerini de belirtmişti..

Reuters’a konuşan Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, “Kavcıoğlu faizde her iki yönde de ileriye dönük sözlü yönlendirme konusunda isteksizdi. (Kavcıoğlu) faiz artışını neyin tetikleyeceğini ve ayrıca faiz indirimleri için daha fazla yer olup olmadığını söylemek konusunda isteksizdi. Ancak benim izlenimim kesinlikle genişlemeci tarafta oldukları ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı yönünde” dedi.

Bankacılar bu toplantıyı MB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indiriminin tek seferlik mi olduğunu yoksa indirim döngüsünün ilk kararı mı olduğunu anlamak adına izledi.

MB’nin geçen ayki faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL’deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomiye olası etkileri de yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı.

Birçok bankacı faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL’de baskı yaratıyor.

Ekonomistler ise 2021 ve 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin yukarı revize ediyor.