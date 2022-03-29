Akşam Postası / 29 Mart 2022

Rus heyeti: Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonlar azaltılacak

İstanbul’da Ukrayna heyetiyle görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Harvardlı ekonomist uyardı: Türkiye, 20 yıl öncesinden daha kötü bir krize gidebilir

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başekonomistlerinden Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin 20 yıl öncesinde yaşanandan daha kötü bir ekonomik krize doğru gidebileceğini belirterek “Faiz artırmadan enflasyon aşağı çekilmez” diye uyardı.

Kulis: HDP, kapanması durumunda YSGP çatısı altında seçime girebilir

Fotoğraf: Reuters

Diken’e konuşan kaynaklar, kapatılması durumunda HDP’nin, çatısı altında seçime gireceği partiler arasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSGP) adının ön plana çıktığını söyledi.

Bu da oldu: Üniversitenin insan hakları merkezi Hitler’i alıntıladı

Hitler’in sözü, sosyal medyada tepki alınmasının ardından silindi. Ekran görüntüsü: Webcache

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ‘insan haklarını güçlendirme ve şiddetle mücadele’ araştırma merkezinin sitesinde Hitler alıntılandı.

Diş hekimliği öğrencisi duyurmuştu: AVM’deki diş beyazlatma standı kaldırıldı

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir alışveriş merkezinde izinsiz açılan, diş temizliği ve beyazlatma standı, diş hekimliği öğrencisinin Twitter’da gündeme getirmesinin ardından belediye ekiplerince kaldırıldı.

Araştırma: En çok İYİ Parti ve MHP seçmeni Rusya’yı haklı buluyor

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre en çok İYİ Parti ve MHP seçmeni Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini haklı buluyor.

Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde” dedi.

16 yıl önce kaybolan kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Fotoğraf: Diken

Niğde’de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, eşi tarafından öldürülüp bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlendi.

MEB’den Diken’e erişim engeli

Fotoğraf: Diken

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında diken.com.tr’ye erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Samsun’da Atatürk heykeline saldıranlar hakim karşısında: ‘Uyuşturucu’ savunması

Samsun’da Atatürk heykeline halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kılıçdaroğlu’ndan seçim kanunu çıkışı: Sizi göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçim kanununu teklifiyle ilgili iktidara “Hangi kanunu getirirlerse getirsinler, sizi göndereceğiz” diye seslendi. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısını tekrarlayarak, altı siyasi parti liderinin görüşmesinin birliktelik için önemli olduğunu söyledi.

Buldan’dan ‘beşli çete’ tepkisi: Çeteye ‘çete’ demeye devam edeceğiz!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Nevruz kutlamalarında Dolmabahçe Mutabakatı ve çözüm sürecine sahip çıkıldığını söyledi.