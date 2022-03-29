Kavcıoğlu anlattı: Politika faizi neden değişmedi?

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizinde neden değişime gitmediklerini anlattı.

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MB, yüksek enflasyon ve TL’nin döviz karşısındaki kaybı sürerken, 17 Mart’taki kararıyla politika faizini yüzde 14’te sabit tuttumuştu.

Bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşan Kavcıoğlu, yaşanan jeopolitik gelişmelerin Türkiye’nin ihracatı üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını düşündüklerini ifade etti.

Yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisini Türkiye’de de gözlemlediklerini aktaran MB başkanı, “Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmekte. Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte” dedi.

Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğunu, sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden teminiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Kavcıoğlu şöyle devam etti: “Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkileri izleniyor. Kalıcı liralaşmayı teşvik edici bir gözden geçirme süreci yürütüyoruz. Liralaşma stratejisi kapsamında bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Hazine’nin adımlarıyla birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık.”