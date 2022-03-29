Harvardlı ekonomist uyardı: Türkiye, 20 yıl öncesinden daha kötü bir krize gidebilir

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başekonomistlerinden Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin 20 yıl öncesinde yaşanandan daha kötü bir ekonomik krize doğru gidebileceğini belirterek “Faiz artırmadan enflasyon aşağı çekilmez” diye uyardı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı.

Bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

Ekonomistlere göre martta enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarına olumsuz etkisi ve akaryakıt zamlarıyla yıllık yüzde 60’ı aşacak.

Türkiye enflasyonun bu kadar sert yükselmesinin sebeplerinden birisi de hükümetin geçen yılın son aylarında çıkardığı kur krizi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı eylülden itibaren zorladığı faiz indirimleri nedeniyle dolar aralıkta 18,4’e kadar çıkmış ve kur korumalı mevduatların işleme alınmasıyla bu konuda ‘zaman’ kazanılmıştı.

“Biz ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’ın tersine Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin faizi ciddi şekilde artırmadan enflasyonu aşağı çekebilmesinin çok zor olduğunu belirtiyor.

Dünya’dan Elif Karaca’ya konuşan Rogoff, faiz oranlarının daha erken yükseltilmemesi ve hükümetin Merkez Bankası yöneticilerini ardı ardına görevden alarak kredibiliteye zarar vermesi nedeniyle, enflasyonun kontrol altına alınmasının gerçekten sancılı olacağını söyledi.

‘Daha kötü bir krize doğru’

Rogoff, Türkiye’nin yirmi yıl öncesinde yaşanandan daha kötü bir ekonomik krize doğru yol alabileceğini, ama (Ukrayna) savaşa rağmen küresel büyüme ve faiz ortamı uygunken ekonominin sert iniş yapmasını önlemek için hala zaman olduğunu belirtti.

Küresel ekonomi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Rogoff, Türkiye’nin büyük ticaret ortaklarında yaşanacak resesyonun (daralma) ihracat gelirleri ve cari denge için olumsuz olacağını ve ekonominin belirgin bir yavaşlamadan kaçınmasının neredeyse imkansız olduğunu da ekledi.