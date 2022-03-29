Diş hekimliği öğrencisi duyurmuştu: AVM’deki diş beyazlatma standı kaldırıldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir alışveriş merkezinde izinsiz açılan, diş temizliği ve beyazlatma standı, diş hekimliği öğrencisinin Twitter’da gündeme getirmesinin ardından belediye ekiplerince kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

İzinsiz standı gören bir diş hekimliği öğrencisi, sosyal medyadan dün attığı tweetlerle bu duruma tepki gösterdi. Öğrencinin paylaşımları gündem oldu.

1/ Merhaba, hem bir Türk vatandaşı hem de mezuniyetine 3 ay kalmış bir diş hekimi adayı olarak bugün başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 15.30 civarı annemle Bahçelievler Metroport AVM'den alışveriş yaptım, AVM'den çıkarken ordaki standlardan birinden + — Zeynep (@bizeynepvarmis) March 28, 2022

Zabıta ekipleri, bugün alışveriş merkezindeki söz konusu standı kaldırdı.

İstanbul Dişhekimleri Odası’nın açıklamasında ‘olayı bir diş hekimi adayına yaraşır biçimde cesaretle duyuran’ genç diş hekimi adayına teşekkür edilerek şunlar kaydedildi: “Arkadaşımızın mesajından hemen sonra, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak ivedilikle harekete geçtik. Denetleme Kurulu üyemiz Dr. Arthur Bozacıoğlu ve Bahçelievler İlçe Temsilcimiz Dişhekimi Erdinç Bekçi, AVM açılır açılmaz oradaydılar ve Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de orada olduğunu ve ayrıntılı tutanak tuttuklarını gördüler.

Söz konusu firmaya dair iki ayrı tutanak düzenlendi. Tutanaklardan biri, söz konusu stanttaki malzemelere müsadere edilmesine dairdi. İkinci tutanaktaysa stantta ağız diş sağlığı hizmetlerinde kullanılan materyallerin bulunduğu, işyerine ait resmi kurumlardan alınmış herhangi bir ruhsatın olmadığı, çalışan personelin çalışma izni ve sigortalarının da bulunmadığı kayıt altına alındı ve tutanaklar İDO temsilcileri tarafından da imzalandı.”

Belediye başkanı: AVM yönetimine yasal işlem başlatıyoruz

AA’ya konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, söz konusu tweeti incelemesinin ardından zabıta ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne haber verdiklerini söyledi.

Bunun kanunen yasak olduğunu dile getiren Bahadır, ‘ağız içine ancak diş hekiminin dokunabileceğini, bunun da alışveriş merkezi veya stantta değil Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış muayenehane, klinik ya da diş hastanesinde olabileceğini’ belirtti.

Bahadır şunları söyledi: “Oraya gerekli uyarıyı yaptık. Genç meslektaşımıza ileri geri hareket etmişler, telefonunu almaya kalkmışlar. Bu konuda gerekli işlem yapıldı ve stant kaldırıldı. AVM yönetimi hakkında da bize düşen gerekli yasal işlemi başlatıyoruz.”

Bahadır, standı açanların Lübnan uyruklu olduğunu öğrendiğini, bununla ilgili de emniyetin pasaport kontrolü yapıp oturum izinlerine bakacağını sözlerine ekledi.