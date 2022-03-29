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Yaramazlara biraz batar!

Bu da oldu: Üniversitenin insan hakları merkezi Hitler’i alıntıladı


Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ‘insan haklarını güçlendirme ve şiddetle mücadele’ araştırma merkezinin sitesinde Hitler alıntılandı.

Hitler’in sözü, sosyal medyada tepki alınmasının ardından silindi. Ekran görüntüsü: Webcache

Nazi Almanya’sı lideri Adolf Hitler’in saldırgan dış politikası, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin başlıca nedenleri arasında kabul ediliyor. Hitler, Yahudi soykırımına ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.


Ancak Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı ‘İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’, sitesinde Hitler’in ”Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir” sözüne yer verdi.

Hitler’in sözü sosyal medyada gelen tepkinin ardından silindi. Diğer atıf yapılanlar arasında Hz. Muhammed, Mustafa Kemal Atatürk, Mahatma Gandi gibi isimler yer alıyor.

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