Bu da oldu: Üniversitenin insan hakları merkezi Hitler’i alıntıladı

Covid-19 pandemisi bir kez daha gösterdi ki ‘tek sağlık’ hedefine ulaşmadan, insanların sağlıklı yaşaması olanaksız. Tek sağlık, insanlar, hayvanlar ve ekosistemin birlikte sağlıklı olmasını ifade ediyor. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, “Ya ekosistemin eşit bir parçası olduğumuzu kavrayacağız ya da her 4-5 yılda bir giderek ağırlaşan yeni pandemilerle boğuşacağız” dedi.