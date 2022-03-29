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Yaramazlara biraz batar!

Rus rublesi yara sarıyor


Rusya’nın Batılı ülkelere doğalgazı rubleyle satacağını açıklamasının ardından dolar/ruble paritesinde önemli iyileşme var.

Ruble, 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine çekildi.


Fotoğraf: Reuters

Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan işgal öncesi Rus rublesi yaklaşık 80 bandından işlem görüyordu.

Dolar/ruble paritesinde 9 Mart’taysa 120’ye kadar çıkıldı.

Söz konusu seviyeden düşüş bugün itibarıyla yüzde 30.

Analistlere göre Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, bugün İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya müzakereleri de Rus rublesi için destekleyici bir unsur.

Rubleyle ödeme restleşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını açıklamıştı. Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin enerji bakanlarıysa söz konusu seçenek için ‘kabul edilemez‘ değerlendirmesinde bulunmuşlardı.

G7-Rusya hattında gaz restleşmesi: Rubleyle ödeme kabul edilemez

Rublenin hali liradan beter

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