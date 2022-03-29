Rus rublesi yara sarıyor

Covid-19 pandemisi bir kez daha gösterdi ki ‘tek sağlık’ hedefine ulaşmadan, insanların sağlıklı yaşaması olanaksız. Tek sağlık, insanlar, hayvanlar ve ekosistemin birlikte sağlıklı olmasını ifade ediyor. Halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, “Ya ekosistemin eşit bir parçası olduğumuzu kavrayacağız ya da her dört-beş yılda bir giderek ağırlaşan yeni pandemilerle boğuşacağız” dedi.