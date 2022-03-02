Rublenin hali liradan beter

Ruble, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiyle hızla eriyor.

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Dolar/ruble paritesi bugün 122’ye kadar tırmandı. 2022 yılı başında ruble, dolar karşısında 74 seviyesinden işlem görüyordu. Para birimindeki kayıp gün içinde yılbaşına göre yüzde 60’ın üzerine kadar çıktı.

Avro/ruble paritesiyse bugün en yüksek 131’i gördü. Söz konusu parite yılbaşında 83 seviyesindeydi.

Tedbirler işe yaramadı

ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları nedeniyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını açıklamıştı.

Ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirmişti.

Ancak söz konusu hamleler de şu an için para birimindeki kaybı engelleyememiş gözüküyor.

Yatırım bankası JP Morgan, Rusya’ya uygulanan yaptırımların, ülkenin dolar cinsi ve uluslararası piyasalardaki diğer devlet tahvillerinin temerrüde düşme olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıkladı.

Son olarak Avrupa Birliği bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından getirdiği yaptırımların bir parçası olarak yedi Rus bankasını SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

SWIFT nedir?

SWIFT, paranın hızla sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi. 1973’te oluşturulan ve Belçika’nın başkenti Brüksel merkezli sisteme dünya çapında 200 ülkeden toplam 11 bin mali kuruluş ve banka üye.

TL’nin geçen yıl yaşadığı kayıp

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayından itibaren merkez bankasını faiz indirimlerine zorlaması sonrası dolar kuru 8,35’ten 18,4 seviyesine kadar çıkmıştı. Hükümet daha sonra kur korumalı mevduat ve ‘arka kapı döviz satışları‘ ile kaybın bir bölümünü telafi etmişti.