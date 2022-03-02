Rusya’nın en büyük bankası Avrupa pazarından çekildi

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

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ABD, geçen hafta Sberbank dahil Rusya’nın beş bankasına Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulamaya karar vermişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Sberbank’ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının ‘itibar maliyeti’ nedeniyle batmaya yakın olduğunu belirtmişti. Sberbank Europe AG ve bankanın Hırvatistan ve Slovenya’daki yan kuruluşlarında hızlı bir mevduat çıkışı görülmüş. Bu sebeple kuruluşların borçlarını ödeyemeyebileceği veya yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyebileceği bildirilmişti.

‘Olağanüstü’ nakit çıkışı

AA’nın aktardığı Sberbank açıklamasında, şirketin Avrupa’daki şubelerinden ‘olağanüstü‘ düzeyde nakit çıktığı bildirildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de görüldüğü belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.