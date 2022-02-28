ECB’ye göre en büyük Rus bankasının yan kuruşları batmaya yakın

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.

AA’nın aktardığı ECB açıklamasına göre 2021 sonunda 13,6 milyar avro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya’daki yan kuruluşlarında hızlı bir mevduat çıkışı görüldü. Bu sebeple kuruluşların borçlarını ödeyemeyebileceği veya yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Sberbank Europe AG ve iştiraklerinde, jeopolitik gerilimlerin itibar etkisinin sonucu olarak önemli mevduat çıkışları görüldü” dendi.

Bunun söz konusu bankalarda likidite pozisyonunun bozulmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu bankalarda likiditede pozisyonunu düzeltmek için mevcut hiçbir önlem olmadığı vurgulandı.

Bu arada, Sberbank Europe AG’nin Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bosna-Hersek de dahil Avrupa bankacılık birliği dışında da yan kuruluşları bulunuyor.

AB’de mevduat sahibi başına mevduat garantisi 100 bin avro.

ABD, geçen hafta Sberbank dahil Rusya’nın beş bankasına Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulamaya karar vermişti.