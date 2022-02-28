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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Rus ordusunun taarruzu sürüyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci güne girildi.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…


07:11 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun başkent Kiev’e 25 kilometre mesafedeki İrpin şehrini alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedildi.

Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolü Ruslara geçti. (Fotoğraf: AA)

Genelkurmay şu bilgiyi verdi: “Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev’de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı.”

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