Rusya’nın Ukrayna’yı işgali I BM: Ukrayna’da 64 sivil öldü, 176 yaralı var

Rusya’nın perşembe günü üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde bugün dördüncü gün.
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13:04 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi.
11:12 Rusya’yla 1.300 kilometrelik sınıra sahip Finlandiya, hava sahasını bu ülkeye kapatacağını açıkladı.
Daha önce Britanya, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya da Rusya’ya hava sahasını kapatmıştı.
11:02 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi’nden yetkililerin bulunduğu Rus heyetinin Belarus’un Gomel kentinde Ukraynalıları beklediğini söyledi.
10:55 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte’yi önerdi.
09:00 Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Sabah ise Rus birlikleri ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’a girdi.
Ukrayna İçişleri bakanı banışmanı, “Rus askerleri Harkov’a girdi” dedi.