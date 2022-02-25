Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci günü: Şu ana kadar neler yaşandı?

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’e dayanırken, Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı. ABD’ye göre Rusya çatışmada ivme kaybederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öfkeyle Ukrayna ordusunu darbeye çağırdı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

25 Şubat

23:10 İşgalin ikinci gününde öne çıkan olaylar:

– Rusya, Ukrayna’yı işgalinin ikinci günü başkent Kiev’e odaklandı. Rus kuvvetleri şehrin eteklerine girerek kuzeybatı ve doğudan saldırılara başladı. Kentte belediye başkanının uyarısıyla beraber yeni patlamalar duyuldu. Bugün erken saatlerde çekilen videolara göre Rus zırhlı araçları şehrin kuzey bölgelerine ilerliyor.

Fotoğraf: AA

– Rusya savunma bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Hostomel havaalanının kontrolünü ele geçirdiğini iddia ederken, Rus tankları Obolonskyi bölgesinde yerel halk tarafından görüntülendi.

– Ukrayna’da 18-60 yaş arası, askere alınabilecek erkeklerin sınırı geçmesi yasaklandı.

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlere darbeye çağırdı: “Bu uyuşturucu bağımlıları ve neo-Nazi çetesindense sizinle anlaşmamız daha kolay olacak gibi görünüyor.”

– Avrupa Birliği ve Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’u yaptırım listesine aldı. Söz konusu yaptırımlar varlık dondurmaları kapsayacak.

– NATO, Doğu Avrupa’ya binlerce asker daha göndereceğini bildirirken. Genel sekreter Jens Stoltenberg, Rusya’nın hedeflerinin Ukrayna’yla sınırlı olmadığını bildirdi. Stoltenberg, Putin’in Ukrayna’yı işgal kararını, Rusya’nın ‘önümüzdeki yıllarda bedelini ağır ödeyeceği korkunç bir hata olarak’ olarak niteledi.

– Avrupa Konseyi, Rusya’nın temsil hakkını askıya aldı. Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM’e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

– Birleşmiş Milletler, Rusya’nın işgalinden etkilenen sivillere yardım etmek için operasyonları artırdığını söyledi. 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

– Rusya’nın bu yılki Eurovision şarkı yarışmasından ‘rekabetin itibarını zedeleyebileceği’ gerekçesiyle çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

22:20 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, şehirde ard arda beş patlamının duyulduğunu bildirdi. Kiliçko, Rus kuvvetlerinin kentteki termal santrali vurduğunu bildirdi.

21:40 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız.

(Putin’in Ukrayna’da darbe çağrısı) Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır.

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye süreci başladı.

21:17 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: “Yaptırımların güçlendirilmesi, somut savunma yardımı ve savaş karşıtı bir koalisyon konusunda ABD Başkanı Joe Biden’la görüştük. Ukrayna’ya güçlü desteği için ABD’ye minnettarız.”

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

21:15 Britanya ve Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulanacağını duyurdu.

20:50 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın hedeflerinin Ukrayna’yla sınırlı olmadığını bildirdi. Stoltenberg, Putin’in Ukrayna’yı işgal kararını, Rusya’nın ‘önümüzdeki yıllarda bedelini ağır ödeyeceği korkunç bir hata olarak’ olarak niteledi.

“Avrupa güvenliğinde yeni bir normalle karşı karşıyayız” diyen NATO genel sekreteri, NATO ve Avrupa ülkelerinin uyguladıkları yaptırımlardan daha fazlasını yapmaya hazır olmaları gerektiğini bildirdi: “Bedel ödememiz gerektiği anlamına gelse bile.”

Stoltenberg ayrıca, NATO Mukabele Kuvveti’nin ilk kez Avrupa’nın doğusuna konuşlandırılacağını söyledi. NATO Mukabele Kuvveti’nin bazı unsurlarının halihazırda hareket halinde olduğunu dile getiren genel sekreter, kara güçlerinin birkaç gün içinde harekete geçeceğini söyledi.

20:30 Kiev harici çatışmalarda son durum:

BBC’nin aktardığına göre Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın ikinci şehri Karkiv’de büyük bir patlama olduğuna dair haberler geliyor. Daha önce, kent sakinlerine bombardımandan korunmak için metro istasyonuna gitmeleri söylenmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye göre, Belarus sınırı ile Kiev arasında yer alan kuzeydeki Çernihiv kentinde ve güneydoğudaki Melitopol’de de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın güneyindeki Kerson şehrinin savunmasını aştı.

Kiev sakinleri silahlanıyor. (Fotoğraf: Reuters)

20:25 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’den kaçtığı yönündeki iddialara cevap olarak başkentteki hükümet binasının önünde çektiği bir video yayınladı: “Buradayız. Kievdeyiz. Ukrayna’yı savunuyoruz.”

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Zelenskiy, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andri Yermak ve yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şımıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya da bulunuyor.

20:14 NATO zirvesi bildirisinden:

Ukrayna’nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.

Rusya’nın eylemleri ışığında NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız .

. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya saldırma kararı, Rusya’nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.

19:53 Tek erk eklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.

Dubai Açık’ta Polonyalı Hubert Hurkacz’ı 3-6, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti. Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, “Savaşa hayır, lütfen” diye yazdı. Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd — TSN (@TSN_Sports) February 25, 2022

19:47 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ‘ifade özgürlüğünün ihlal edildiği’ gerekçesiyle Facebook’a erişimi ‘kısmen kısıtlayacak.’

19:25 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, yedi helikopter, 10 uçak, 2 bin 800’den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

19:14 ABD’li bir savunma yetkilisi, Rus kuvvetlerinin ivme kaybettiğini söyledi. Reuters’a göre yetkili, şu ana kadar hiçbir kalabalık bölgenin ele geçirilemediğini ancak bazı Rus füzelerinin yerleşim bölgelerini etkilediğini söyledi. Yetkili, Ukrayna’nın güneyindeki Kakhovka hidroelektrik santraline siber saldırı düzenlendiğini de aktardı.

18:45 BBC World’ün aktardığına göre sahada son durum:

Kiev’de çatışmalar merkeze ulaştı. Rus kuvvetleri üç taraftan şehrin eteklerine doğru ilerlerken, Ukrayna askerleri önemli köprülerde savunma mevzileri kurdu ve şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla devriyeler başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunu ‘iktidarı ele almaya’ çağırdı.

çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Hostomel havaalanının kontrolünün ele geçirildiğini söyledi.

Ukrayna askeri araçları, şehri yaklaşan Rus birliklerine karşı savunmak için Kiev’e girdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, gönüllülere molotof kokteyli talimatlarının yanı sıra 18 bin silah verildiğini söyledi.

Britanya Savunma Bakanı James Heappey, 450 Rus askerinin ve 57’si sivil olmak üzere en az 194 Ukraynalı’nın öldürüldüğünü söyledi.

Ukrayna, işgalden bu yana 1000’den fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Kremlin, Rusya’nın Belarus’ta Ukrayna’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Rus hükümeti, görüşmeye silah bırakma şartı düştü.

Polonya hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

Birleşmiş Milletler halihazırda yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor, ancak işgal ilerledikçe bu sayının 5 milyonu bulabileceği düşünülüyor.

Fotoğraf: Reuters

18:23 Reuters’ın aktardığına göre Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Konseyi’nin Rusya’nın üyeliğini askıya alma sürecini başlattığını söyledi.

Rusya, 47 ulustan oluşan insan hakları organının 1996’dan beri üyesi. Ülke, 2014 yılında Kırım’ın ilhakı üzerine Avrupa Konseyi parlamenter meclisinden atılmasına rağmen 2019’da tüm haklarıyla geri alınmıştı.

18:10 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarının dondurulacağını ve ticari faaliyetlerinin yasaklanacağını bildirdi.

Rusya’nın açıklanan yaptırımların ‘etkisini anlamadığını’ düşündüğünü ifade eden Le Drian, Fransa’nın Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracağını ve ticari faaliyetlerini yasaklayacağını belirtti. Le Drian, Zelenski’nin güvenliğinin önemli olduğunu ve gerektiğinde ona yardım edeceklerini dile getirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde de konuşanbakan, Rusya’ya yaptırımların devam etmesi gerektiğini söyledi. Belarus’un giderek Rusya’ya bağımlı hale geldiğini ifade eden Le Drian, hazırladıkları altıncı yaptırım paketinin de Belarus’a yönelik olacağını belirtti.

17:17 Polonyalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna’dan Polonya’ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

17:02 BBC World’ün derlemesiyle şu ana kadar bildirilen can kayıpları:

Ukrayna Savunma Bakanlığı 1000’den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Britanya Savunma Bakanı James Heappey, 450 Rus askerinin ve 57’si sivil olmak üzere en az 194 Ukraynalı’nın öldürüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler, ülke genelindeki hava saldırılarında en az 25 sivilin öldürüldüğünü ve 102 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya, Kiev yakınlarındaki Hostomel havaalanını ele geçirirken 200 Ukraynalı askeri ‘yok ettiğini’ iddia etti. Yılan Adası’nı savunan 13 Ukraynalı öldürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yayımladığı mesajında 137 Ukraynalı asker ve sivilin öldürüldüğünü aktarmıştı.

16:33 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, şehrin ‘savunma aşamasında’ olduğunu bildirdi. Reuters’ın aktardığına göre Kiliçko, şunları kaydetti: “Şehir savunma aşamasına geçti. Bazı mahallelerde silah sesleri ve patlamalar duyuluyor, sabotajcılar şimdiden Kiev’e girdi. Düşman başkente diz çöktürüp bizi yok etmek istiyor.”

Kiev. (Fotoğraf: Reuters)

16:17 Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’nin haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Belarus’un başkenti Minsk’te Ukrayna’yla görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü, görüşmeye Ukrayna’nın silahsızlandırılması şartını koydu.

14:47 Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle 5 milyon kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Kuruluşlar Ukrayna’nın bazı kısımlarında yakıt, nakit para ve tıbbi malzemelere düzgün erişilemediğini belirtti.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen bir BM toplantısında konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Shabia Mantoo, halihazırda 100 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve birkaç bin kişinin Moldova, Romanya ve Polonya gibi komşu ülkelere gittiğini söyledi.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Sorumlusu Afshan Khan, “Halen nerede hangi sivil altyapının vurulduğunu tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

BM’nin insan hakları ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani ise Ukrayna’da şimdiye kadar ‘top ve hava saldırılarından’ 25 can kaybı, 102 yaralı tespit edildiğini söyledi.

Shamdasani kendilerine ulaşan bu rakamın büyük ihtimalle gerçeğin çok altında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

14:30 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu vurgulayarak “NATO kararlı bir adım atmalı” dedi.

13:40 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

13:20 Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaş sınırlandırması olmaksızın tüm sivillere ülke savunmasına katılma çağrısı yaptı. Savunma bakanlığının Twitter’daki paylaşımında, birlik komutanı Yuri Galuşkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Bugün, Ukrayna’nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur” dendi.

13:05 Rusya’nın parlamento sözcüsü Valentina Matvienko, ‘Batı’nın zayıflıklarını bildiklerini’ belirterek, ülkesinin Batı’nın yaptırımlarına karşı yaptırımlar hazırladığını söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus güçlerince bir binaya yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında en az sekiz kişi yaralandı https://t.co/wwVdfmRF7Y pic.twitter.com/at8iufFfYN — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 25, 2022

12:43 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hükümet binalarının olduğu bölgede silah sesleri duyuldu.

Associated Press’e dayandırılan haber Rus RIA haber ajansında yer alırken, Ukrayna hükümetinin danışmanı, Rusya’nın gün içinde Kiev’e girmesinin beklediklerini söylemişti.

Kiev’de yaşayanların hava saldırısı uyarısı nedeniyle sığınaklara gitmeleri istendi.

Fotoğraf: Reuters

11:46 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna’ya ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı.

Rusya’nın kapalı haldeki Çernobil Nükleer Santrali’ni korumak için başkent Kiev yakınına Rus paraşütçü birliklerini konuşlandıracağı belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, Çernobil’deki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu iddia etti. Ama Ukrayna Nükleer Ajansı, Çernobil’deki radyasyon seviyesinin yükseldiğini tespit ettiklerini açıklamıştı.

11:45 Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Romanya yakınlarında bulunan Zmiinyi adasını ele geçirdiklerini ve adada bulunan 82 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkililer Odessa’nın güneyinde yer alan adada 13 sınır güvenlik çalışanının Rus savaş gemisinden açılan atışla öldürüldüğünü duyurmuştu.

’33 sivil alan vuruldu’

11:26 Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Vadym Denysenko, Rusya’nın son 24 saatte sivillerin yaşadığı 33 alanı vurduğunu ve bu saldırılarda iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Interfax haber ajansının bildirdiği haberde Denysenko, “Ruslar sivil unsurları vurmadıklarını söylüyorlar. Fakat son 24 saatte sivillerin yaşadığı 33 alan vuruldu” dedi.

10:30 Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Ukrayna’ya silah yollayıp yollamayacağına ‘çok yakında’ karar vereceğini söyledi.

RTL Radio ile söyleşisinde Ukrayna hükümetinin acil yardım talepleri sorulan Parly, “Durumu değerlendiriyoruz” dedi.

Parly, silah yardımının, insani yardımdan farklı olarak ağır yasal düzenlemelere tabi tutulduğunu belirtti.

Britanya: Rus ordusu ilk günde hedeflerine ulaşamadı

10:28 Britanya Savunma Bakanı Ben Walllace, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal etmeyi planladığını düşündüklerini dile getirdi. Wallace, Rus savunma bakanlığının askeri operasyonun ilk gününde tüm hedeflerine ulaştığını açıkladığını ancak ortada bununla çelişen bir durum olduğunu, Rus ordusunun dün planlanan kilit hedeflere ulaşamadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

9:49 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev’in hemen çevresindeki bölgelere girebileceğini söyledi.

Malyar, Ukrayna ordusu birliklerinin sayıca az olmalarına rağmen dört cephede mevzilerini koruduklarını da ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Haraşçenko da, bugünü savaşın ‘en zor günü’ diye niteleyerek, Rusya’nın tank birlikleriyle Kiev savunmasını yarmaya çalışacağını belirtti.

Haraşçenko, Kiev’deki savunma sistemlerinin yabancı müttefikler tarafından temin edilen ve tanksavar füzeleriyle saldırıya hazırlıklı olduğunu belirtti.

Kiev’e roket düştü

Fotoğraf: AA

9:47 Kiev’de Rusya’nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, sekiz sivilin yaralandığı açıklandı. Roket saldırıları sonrası Koşytsa Sokağı’ndaki hasar gören apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ukrayna, Gostomel havaalanını tutuyor

9:16 Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaştı.

Buna göre, gece Rus askeri birliklerine karşı Ukrayna savunma güçleri direnmeye devam etti.

Rus birliklerinin Kropivnitskiy şehrinde hava saldırıları düzenlediği bildirilen açıklamada, Vilkovo ve Tiraspol’de Rus helikopterlerinin önemli faaliyetlerinin kaydedildiği aktarıldı.

Ukrayna hava saldırı birliklerinin çok sayıda Rus zırhlı aracının ilerlediği Teteriv nehrinin bulunduğu Dymer ve İvankov yerleşim bölgelerinde Rus birliklerine karşı muharebe operasyonları yürüttüğü bildirilen açıklamada, nehrin üzerindeki köprünün yıkıldığı belirtildi.

Kiev’deki Rus güçlerinin kontrolüne almaya çalıştığı Gostomel askeri havaalanının durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Ukrayna savunma güçlerinden bir diğer taktik grup, dün Rus hava indirme kuvvetlerinin akın ettiği Gostomel havaalanını tutuyor” dendi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev’in gökyüzünü koruduğu belirtilerek, sabah saat 4’ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediği bildirildi.

Zelenski: Savaşa karşı savaşın

8:35 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın füze saldırılarına bugün de devam ettiğini ancak askeri birliklerin ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Zelenski, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenski, “Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla” diye konuştu.

Zelenski, ‘düşmanın’ çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek, hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev’de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev’e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenski, “Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya’yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya’nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna’yla görüşeceğini belirterek, ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya’nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna’nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenski, ‘kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu’ dile getirdi.

Zelenski, dün protesto düzenleyen Ruslara seslenerek “Sizi görüyoruz. Bu demektir ki, siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın” dedi.

‘Etkili uluslararası koalisyona ihtiyacamız var’

Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var” diyen Zelenski, konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktardı.

Zelenski, “Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusu’na başvurduk. Birlikte Rusya’yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Siren sesleri

Fotoğraf: Reuters

8:15 Ajanslar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren seslerinin duyulduğunu geçiyor.

Kiev’de yerel saatle 06:17’de tekrar patlama oldu. Ayrıca 06:42’den sonra da patlamalar duyuldu.

Yerel saatle Kiev’de 04:20’den sonra da art arda patlamalar olmuştu.

AA’nın yerel bir yetkiliden aktardığına göre, Kiev’de bazı konutlar roket düşmesi sonucu hasar aldı, sekiz sivil yaralandı.

137 kişi öldü, yüzlerce yaralı

7:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yayınladığı görüntülü mesajda, “Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna’da” dedi.

“Devletimizi tek başımıza savunuyoruz” diye ekleyen Zelenski, açıklamasında 137 askeri personel ve sivilin çatışmalarda öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Heraşçenko, bugün erken saatlerde Ukrayna kuvvetlerinin Kiev üzerinde bir uçağı vurduğunu, uçağın konut binasına düştükten sonra binada yangın başladığını açıkladı.