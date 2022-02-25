Britanya ve AB, Putin ile Lavrov’a yaptırım uygulayacak

Britanya ve Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Dün parlamentoda konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya ‘şu ana kadarki en ağır yaptırım paketi’ni duyurdu. Buna göre tüm büyük Rus bankalarının Britanya’daki varlıkları tamamen dondurulacak. Başbakan, ayrıca önümüzdeki hafta büyük Rus şirketlerinin Britanya pazarlarında finansman/borç artırmasını durduracak bir yasa sözü vermişti.

AB ise, olağanüstü Liderler Zirvesinde Rusya’ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini bildirmişti.

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