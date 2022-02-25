İşgalin ikinci günü | Ukrayna: Rus kuvvetleri Kiev’e yakın alanlara girebilir

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girdi ve Belarus sınırından başkente uzanan bu en kısa rota boyunca ilerledi.

Batılı ülkelerse buna Rusya’ya çeşitli yaptırımlar getirerek karşılık verdi.

ABD ve Britanya’nın açıkladığı yeni yaptırımlar daha önce uygulananlarla bir arada değerlendirildiğinde Rus bankalarının çoğunun iki ülkede de sahip olduğu varlıklar dondurulmuş olacak. Avrupa Birliği ise finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini duyurdu.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

25 Şubat

Fotoğraf: Reuters

9:49 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev’in hemen çevresindeki bölgelere girebileceğini söyledi.

Malyar, Ukrayna ordusu birliklerinin sayıca az olmalarına rağmen dört cephede mevzilerini koruduklarını da ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Haraşçenko da, bugünü savaşın ‘en zor günü’ diye niteleyerek, Rusya’nın tank birlikleriyle Kiev savunmasını yarmaya çalışacağını belirtti.

Haraşçenko, Kiev’deki savunma sistemlerinin yabancı müttefikler tarafından temin edilen ve tanksavar füzeleriyle saldırıya hazırlıklı olduğunu belirtti.

Kiev’e roket düştü

Fotoğraf: AA

9:47 Kiev’de Rusya’nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, sekiz sivilin yaralandığı açıklandı. Roket saldırıları sonrası Koşytsa Sokağı’ndaki hasar gören apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ukrayna, Gostomel havaalanını tutuyor

9:16 Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaştı.

Buna göre, gece Rus askeri birliklerine karşı Ukrayna savunma güçleri direnmeye devam etti.

Rus birliklerinin Kropivnitskiy şehrinde hava saldırıları düzenlediği bildirilen açıklamada, Vilkovo ve Tiraspol’de Rus helikopterlerinin önemli faaliyetlerinin kaydedildiği aktarıldı.

Ukrayna hava saldırı birliklerinin çok sayıda Rus zırhlı aracının ilerlediği Teteriv nehrinin bulunduğu Dymer ve İvankov yerleşim bölgelerinde Rus birliklerine karşı muharebe operasyonları yürüttüğü bildirilen açıklamada, nehrin üzerindeki köprünün yıkıldığı belirtildi.

Kiev’deki Rus güçlerinin kontrolüne almaya çalıştığı Gostomel askeri havaalanının durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Ukrayna savunma güçlerinden bir diğer taktik grup, dün Rus hava indirme kuvvetlerinin akın ettiği Gostomel havaalanını tutuyor” dendi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev’in gökyüzünü koruduğu belirtilerek, sabah saat 4’ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediği bildirildi.

Zelenski: Savaşa karşı savaşın

8:35 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın füze saldırılarına bugün de devam ettiğini ancak askeri birliklerin ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Zelenski, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenski, “Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla” diye konuştu.

Zelenski, ‘düşmanın’ çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek, hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev’de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev’e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenski, “Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya’yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya’nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna’yla görüşeceğini belirterek, ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya’nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna’nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenski, ‘kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu’ dile getirdi.

Zelenski, dün protesto düzenleyen Ruslara seslenerek “Sizi görüyoruz. Bu demektir ki, siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın” dedi.

‘Ekin uluslararası koalisyona ihtiyacamız var’

Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var” diyen Zelenski, konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktardı.

Zelenski, “Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusu’na başvurduk. Birlikte Rusya’yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Siren sesleri

Fotoğraf: Reuters

8:15 Ajanslar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren seslerinin duyulduğunu geçiyor.

Kiev’de yerel saatle 06:17’de tekrar patlama oldu. Ayrıca 06:42’den sonra da patlamalar duyuldu.

Yerel saatle Kiev’de 04:20’den sonra da art arda patlamalar olmuştu.

AA’nın yerel bir yetkiliden aktardığına göre, Kiev’de bazı konutlar roket düşmesi sonucu hasar aldı, sekiz sivil yaralandı.

7:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yayınladığı görüntülü mesajda, “Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna’da” dedi.

“Devletimizi tek başımıza savunuyoruz” diye ekleyen Zelenski, açıklamasında 137 askeri personel ve sivilin çatışmalarda öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Heraşçenko, bugün erken saatlerde Ukrayna kuvvetlerinin Kiev üzerinde bir uçağı vurduğunu, uçağın konut binasına düştükten sonra binada yangın başladığını açıkladı.