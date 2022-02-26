İşgalin üçüncü günü | Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

26 Şubat

8:48 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve üç uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook’taki açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait bir helikopter, iki Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

7:30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin gecenin zor geçeceği ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Fotoğraf: Reuters

Mahalle aralarında Rus askerleriyle Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev’in batı girişindeki Zafer Caddesi’nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saatle 04:08 itibariyle Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Tren istasyonu civarında da silah sesleri

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanısıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev’in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi’nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Vasilkiv’e çok sayıda Rus askeri paraşütle indi

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına açıklamasında, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları düzenlendiğini bildiren Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev’in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

Fotoğraf: Reuters

7:00 Washington Post gazetesi ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev’den çıkarmayı teklif ettiğini ancak Zelenski’nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.

Fotoğraf: AA

6:30 ABD’nin New York kentindeki Empire State binası Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı ve Ukrayna halkı ile dayanışma dolayısıyla ışıklandırıldı.

Fotoğraf: AA

06:00 Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya’ya giden Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından Przemysl kentine vardıkları görüntülendi.

‘Ukrayna’nın kaderi tam şu anda belirleniyor’

2:20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında Kiev başta pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti. Rusya’nın tüm gücüyle Ukrayna’nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, “Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna’nın kaderi tam şu anda belirleniyor” diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, “Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler” diye sordu.

‘Düşmanın kayıpları çok ağır’

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenski, “Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker” dedi.

Zelenski, kendilerinin de ‘maalesef kayıp verdiğini’ belirterek “Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor” dedi.

Ukrayna’da Rus Su-25 savaş uçağı düşürüldü

02:00 Ukrayna’nın Vinnytsia bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, sosyal medyadaki açıklamasında, Kalinovka kasabası yakınlarında Ukraynalı askeri pilotlar tarafından Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.