Rus diplomat: Kendimden iğreniyorum, hepimiz yalan söyledik

BBC muhabiri Grigor Atanesian, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra bir Rus diplomatla arasında geçen konuşmayı Twitter hesabından paylaştı.
Rus diplomata hatrını sorduğunu söyleyen Atanesian, aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Kerdimden iğreniyorum, kendimden miğdem bulanıyor. Bunda hepimizin kısmen payı bulunduğu için utanç duyuyorum. Hepimiz yalan söyledik. Bizi asla affetmeyecekler?“
Ne olmuştu?
Rusya, dün sabah saat 7’de Ukrayna’yı işgale girişmişti. Üç cepheden başlatılan işgalde Rus birlikleri son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil’e girmişti. Burası Belarus sınırından başkente uzanan en kısa rota.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüntülü mesaj yayınlayarak şöyle demişti: “Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna’da. Devletimizi kendi başımıza savunuyoruz.”