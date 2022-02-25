Rus diplomat: Kendimden iğreniyorum, hepimiz yalan söyledik

BBC muhabiri Grigor Atanesian, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra bir Rus diplomatla arasında geçen konuşmayı Twitter hesabından paylaştı.

Rus diplomata hatrını sorduğunu söyleyen Atanesian, aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Kerdimden iğreniyorum, kendimden miğdem bulanıyor. Bunda hepimizin kısmen payı bulunduğu için utanç duyuyorum. Hepimiz yalan söyledik. Bizi asla affetmeyecekler?“

Today, I asked a Russian diplomat how he was doing.



"I don't know how to respond to this question," he texted back. "I am disgusted with myself, I am sick with myself. I am ashamed that we all partially let this happen… We all lied… How can there be forgiveness for us?" — Grigor Atanesian (@atanessi) February 24, 2022

Ne olmuştu?

Rusya, dün sabah saat 7’de Ukrayna’yı işgale girişmişti. Üç cepheden başlatılan işgalde Rus birlikleri son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil’e girmişti. Burası Belarus sınırından başkente uzanan en kısa rota.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüntülü mesaj yayınlayarak şöyle demişti: “Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna’da. Devletimizi kendi başımıza savunuyoruz.”