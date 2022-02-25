Harkov’daki Türk öğrenci: O kadar çaresiziz ki vur emrine rağmen sokağa çıktık

AYŞEGÜL KASAP

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da yaşayan Türklerin çaresiz bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve işinsanlarının yanısıra turist olarak Ukrayna’da bulunanlar da bir an önce tahliye edilmeyi bekliyor.

Öğrenci olarak Harkov’da bulanan Sultan Dikeç ve ailesiyle beraber kentte yaşayan Dursun Tekin, Diken’e konuştu.

Dikeç şu an yurtta dört Türk öğrenci olduğunu ve bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi: “Bekliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Olduğumuz bölgeye bombalar atılıyor. Yurtta Türk olarak dört kişiyiz. Uyurken bile nöbetleşe uyuyoruz. İki kişi uyuyor iki kişi uyumuyor. Herhangi bir bomba saldırısı duyduğumuz zaman olduğumuz yeri terk ediyoruz. Gıda sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye’den bir açıklama gelmiyor. Sadece ‘Biz sizi oradan alacağız’ diyorlar ama ne zaman?”

Tekin de tedirgin: “Evde bekliyoruz ailemle beraber. İnşallah bir yol bulur da çıkarırlar bizi buradan. “

Fotoğraf: Reuters

Rus birlikleri dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil’e girmişti. Burası Belarus sınırından başkente uzanan en kısa rota.

Ukrayna’da bulunan Türkler işgalin başladığı andan itibaren konsoloslukla irtibat kurmaya çalışıyor ama kuramıyor. İletişime geçebilenlerse yetkililerden sadece “Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok, bekleyin” yanıtını alıyor.

‘Olduğumuz yere bombalar atılıyor, yetkililere ulaşamıyoruz’

Bunlardan biri de Dikeç: “Günlerdir hem Kiev hem de Odessa konsolosluğunu arıyoruz ama hiçbir şekilde ulaşamadık. Yapabildiğimiz tek şey sesli mesaj bırakmak. Yayınlanan haberlerden sonra bize WhatsApp numarası ve mail hesabı verdiler, buralardan ulaşabilirsiniz diye. Defalarca mesaj attık. Hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Bekliyoruz elimizden başka bir şey gelmiyor. Olduğumuz bölgeye bombalar atılıyor. Saldırılar oluyor. Bir metroya gidiyoruz, bir yurdumuza dönüyoruz. Ne yapacağımız şaşırdık. Sokakta tek bir Allah’ın kulu bile yok. Türkiye’den bir açıklama gelmiyor. Sadece ‘Biz sizi oradan alacağız’ diyorlar ama ne zaman?”

‘Siviller de vuruluyor’

Dikeç sivillerin de vurulduğunu söyledi: “Rusya’nın yaptığı açıklama doğru değil. ‘Sivil halka saldırmayacağız’ demişlerdi ama Harkov’da sadece bizim bildiğimiz beş sivil binaya bomba atıldı, vuruldu hepsi. Yurtta Türk olarak dört kişiyiz. Onun dışında 100 öğrenci var, hepsi metrolara gitti. Biz şu an yurttayız. Hem Rus hem Ukraynalı öğrencilerin de olduğu 15 kişi şu anda yurttayız beraber.”

‘Metroya gittiğimiz yolda asfalta saplanmış bomba var’

“Rus öğrencilerin tepkisi ne?” diye sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “Savaşa karşı değiller, Rusya’yı haklı buluyorlar diyemem ama kendilerini düşünüyorlar sadece. Onların da yapabileceği bir şey yok. Binaları vurdukları zaman Rus Türk Ukraynalı bilmeden vuruyorlar. Siviller de vuruluyor. Bizim metroya aramızda bir durak var. 300 ya da 400 metre bilemediniz uzaklık. Ve o yola bomba atılıyor. Atılan bomba asfalta saplanmış bir şekilde duruyor. Patlamamış. Metroya giderken o yolu mecburen kullanıyoruz.”

Bizim konuştuğumuz sırada Rus öğrenciler metroya geçti. Yurtta sadece Ukraynalılar, Nijeryalılar ve dört Türk öğrenci kalmıştı.

‘Metrolar kalabalık ve soğuk’

Öğrenciler metroya sığındı. / Fotoğraf: Sultan Dikeç

Türk öğrenciler tek başlarına kendilerince önlem almaya çalışıyor: “Yastıkla camları kapatıyoruz herhangi bir saldırı anında camlar patlamasın diye. Evde kalan arkadaşlarımız camlar bantlamış. Sokağa çıkamıyoruz. Dün gece saat 10 ila sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz şu an gerçekten hiçbir şey düşünemiyoruz. Dün metroya gittik akşama doğru saat 6 gibi. Çok soğuktu. Yurda geri döndük. Biz saat 9.25’te arka arkaya düşen altı tane bomba sesiyle kalktık. Son 48 saatte bir buçuk saat uyumadık hiçbirimiz. Kalktık tekrar metroya gittik. Sabah saat 5’e kadar ancak dayanabildik. İnsanlar üst üste zaten, yerler buz gibi. Yere iki tane pike serdik. Ona rağmen yerden hala soğuk geliyor. İnsanlar çocuklarıyla evcil hayvanlarıyla geliyorlar. Metrolar kalabalık çok. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sabah 5’te yurda döndük. O kadar çaresiziz ki sokağa çıkana vur emri olmasına rağmen çıktık. Vurulabileceğimiz ihtimalini göze alarak yurda döndük.“

‘Gıda sıkıntısı yaşıyoruz’

Gıda tedarikinde de zorlanmaya başlamışlar: “Gıda sıkıntısı yaşıyoruz. Elimizdeki erzaklar tükenmek üzere. Markete gittiğimizde ne su ne ekmek vardı. Dört kişiyiz ama markete gittiğimizde bir ekmek alabildik çünkü yok. Ekmek yok, un yok su yok. Hiçbir şey yok. Biz dört Türk beraberiz ve hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Uyurken bile nöbetleşe uyuyoruz. İki kişi uyuyor iki kişi uyumuyor. Herhangi bir bomba saldırısı duyduğumuz zaman olduğumuz yeri terk ediyoruz. Koridora çıkıyoruz.“

Burası yurdun girişi. Öğrenciler kendi imkanlarıyla sığınak haline getirmeye çalıştı / Fotoğraf: Sultan Dikeç

‘Dışişleri Bakanlığını 15 defa aradım , hep meşgul’

“Türk yetkililere bizim aracılığımızla ne söylemek istersiniz?” diye sorduğumuzda Dikeç şunlar söyledi: “Biz artık her şeyi gözden çıkardık. Sadece Türkiye’den bir şey bekliyoruz. Biz ailelerimize sürekli irtibat halindeyiz. İnternet sıkıntı, şarj sıkıntı, elektrik sıkıntı ve sürekli zemin kattayız. İnternetlerimiz çekmiyor. Dört kişiyiz onların telefonu çekmiyor şu anda sadece benim telefonumu kullanabiliyoruz. Bize ulaşacaklar ama bizim telefonunumuz çekmediği zaman bize nereden ulaşacaklar? Biz şu an sadece WhatsApp kullanabiliyoruz. Türkiye’yle iletişime geçmek için. Ben bugün Dışişleri Bakanlığı’nı 15 defa WhatsApp’tan aradım. Genelgede yayınladıkları bilgilerimizi istedikleri numaradan. Sürekli meşgul çalıyor. Twitter’da attığımız mesaja karşılık ‘Hava sahası açıldığında alacağız sizi’ dediler. Hava sahası yok zaten. “

‘Haber bekliyoruz’

Harkov’da yaşayan Dursun Tekin de tahliye için bekleyenler arasında: “Yetkililer ‘Haber bekleyin bizden’ diyor bize. Biz de haber bekliyoruz. Bomba sesleri geliyor, duyuyoruz. Evde bekliyoruz ailemle beraber. İnşallah bir yol bulur da çıkarırlar bizi buradan. Ama hiçbir bilgimiz yok ne zaman ne olacağına dair. O nedenle bekliyoruz şu anda sadece.”