ABD, Britanya ve AB, Putin ile Lavrov’a yaptırım uygulayacak

ABD, Britanya ve Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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Dün parlamentoda konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya ‘şu ana kadarki en ağır yaptırım paketi’ni duyurdu. Buna göre tüm büyük Rus bankalarının Britanya’daki varlıkları tamamen dondurulacak. Başbakan, ayrıca önümüzdeki hafta büyük Rus şirketlerinin Britanya pazarlarında finansman/borç artırmasını durduracak bir yasa sözü vermişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Johnson’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi’ndeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı

Açıklamaya göre Johnson, NATO liderlerine, Ukrayna’yı bir felaketin sardığını ve Putin’in Soğuk Savaş sonrası düzeni bozmak için ‘intikamcı bir misyonla meşgul olduğunu’ belirtti.

NATO üyelerini, ‘Putin’in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu’ konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Johnson, Britanya’nın dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak ülkesinin, Putin ve Lavrov’a yakında yaptırım uygulayacağını duyurdu.

AB’nin yaptırımları

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Putin ve Lavrov’a uygulayacağı yaptırımların varlık dondurma olduğunu kaydetti.

Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca, dün gece AB Liderler Zirvesi’nde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.

AB, ilk paketle, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı.

Donetsk ve Luhansk’taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.

Rus devleti ve hükûmetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.

İkinci paketle de AB, Rusya’ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.

ABD yaptırımları

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına ve ABD’nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le telefonla görüştüğüne işaret eden Psaki, “Avrupalı ortaklarımızın kararlarıyla uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır” ifadesini kullandı.

Psaki, Putin’e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.