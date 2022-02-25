Erdoğan: NATO kararlı bir adım atmalı, net görüşmelerimiz var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu vurgulayarak “NATO kararlı bir adım atmalı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya dün sabah başlattığı saldırı sürüyor. Saldırıyla ilgili Avrupa Birliği ülkelerinden ve ABD’den Rusya’nın bankacılık sektörünü hedef alan yaptırımların ve ‘endişeliyiz’ açıklamalarının ötesinde bir hamle gelmedi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ”Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO’nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili NATO genel sekreteriyle net görüşmelerimiz var. NATO kararlı bir adım atmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor https://t.co/GFxUIZgs64 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 25, 2022

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için karadan güvenli bölgelerden tahliye planlandığı belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Avrupa Birliği, bol bol Ukrayna’ya nasihat çekiyor. Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Ancak ne yapacaklar? Attığınız bir adım var mı? Bugünkü NATO zirvesinde ne gibi adımlar atıyorsunuz, atacaksınız bunu konuşacağız. Şimdiye kadar bol bol nasihat çeken Batı, nasihatlerine devam ediyor.”