G7-Rusya hattında gaz restleşmesi: Rubleyle ödeme kabul edilemez

Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin enerji bakanlarına göre Rus doğalgazı için rubleyle ödeme yapma seçeneği ‘kabul edilemez.’

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta ABD ve Avrupa Birliği’ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avroyla almanın yaptırımlar nedeniyle artık anlamsız olduğunu söyleyerek gaz satışında Rus rublesine geçme planını açıklamıştı.

G7 enerji bakanlarının çevrimiçi toplantısının ardından konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in değerlendirmeleri şöyle: “G7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda tamamen hemfikir. Rusya’nın doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebi kabul edilemez.”

‘Gazı bedava vermeyeceğiz’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’sa Avrupa’nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi: “Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir. Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil.“

Rusya gaz ihracatından 2021 yılında 55,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarıysa Rusya’da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.