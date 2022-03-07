Almanya başbakanı ‘Rus gazı’ eleştirisini yanıtladı: Bir gecede çözülecek değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’ya enerji konusundaki bağımlılığın ‘bir gecede çözülebilecek‘ bir sorun olmadığını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Moskova’yı ekonomik yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalışsa da enerjide Rusya’ya bağımlılığa karşı son 10 yılda somut bir adım atılmaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Söz konusu eleştirilere yanıt veren Scholz, Rusya ile enerji tedariki alanındaki işbirliğinin devam etmesinin bilinçli bir karar olduğunu söyledi.

Scholz’un açıklamaları şöyle: “Şu anda Avrupa’nın ısıtma, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzını güvence altına almanın başka bir yolu yok. Bu nedenle, Rusya’dan enerji ithalatı genel çıkarlarımız ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için büyük önem taşıyor.”

AB ülkeleri 2012 yılında gazının yüzde 32’sini Rusya’dan tedarik ederken bu oran 2021’de yüzde 40.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle AB, finans, bankacılık, ticaret ve ulaşım gibi alanları kapsayan ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyarken, enerji bu yaptırımlara dahil edilememişti.