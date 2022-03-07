Avrupa’nın yumuşak karnı: Rus gazına bağımlılık son 10 yılda ne kadar değişti?

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Moskova’yı ekonomik yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalışsa da enrejide Rusya’ya bağımlılığa karşı son 10 yılda hiçbir somut adım atmış değil.

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Avrupa ülkeleri bir süredir küresel iklim hedefleri doğrultusunda hem kömür hem de nükleerden çıkış programı uyguluyor. Söz konusu programdan kaynaklanan elektrik üretim eksiğinse yenilenebilir kaynaklar ve doğalgaz santralleri ile karşılanması amaçlanıyor.

Ancak bu noktada uygun maliyetli, hızlı ve kolay olduğu için Rus gazına fazlaca ilgi gösterilmesi enerjide çok ciddi bir dışa bağımlılık sorunu yaratmış durumda.

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal eden Avrupa’da bu ürünün fiyatı geçen yıl yaklaşık altı kat arttı. Bir de üstüne yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi de iklim koşulları nedeniyle düştü. Ve son olarak Rusya’nın bu kez de Ukrayna girmesiyle AB ülkeleri daha da köşeye sıkıştı.

Avrupa yılda ortalama 155 milyar metreküp Rus doğalgaz tüketiyor.

Yıllık LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithal etme kapasitesiyse 160 milyar metreküp. Ancak Rusya’dan akışın sürdüğü durumda bile AB toplam LNG kapasitesinin büyük kısmını zaten kullanıyor.

Bu nedenle Avrupa’nın Rus gazındaki bir kesintide tüm ihtiyacın LNG ile sağlanması mümkün değil.

Bağımlılığın yaptırımlara etkisi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle AB, finans, bankacılık, ticaret ve ulaşım gibi alanları kapsayan ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyarken, enerji bu yaptırımlara dahil edilemedi.

Avrupa enerji bağımlılığı yüzünden Rusya’ya en fazla zararı verecek yaptırımı paket dışında bırakmak zorunda kaldı.

Enerji ihracatıysa Rusya’nın şu an en önemli gelir kalemi konumunda. Rusya ekonomisinin doğalgaz gibi çeşitli enerji ürünleri ihracatı dış gelirlerinin 3’te 1’inden fazlasını sağlıyor.

Avrupa Rus gazından vazgeçemedi

AB son yılarda enerji arz güvenliğini sıklıkla gündemine taşımasına rağmen bu alanda somut adımlar atmayı tercih etmedi.

Yine yeşil enerjiye geçiş için gerekli önemli yatırımlar yapılması gerekliliği süreci yavaşlattı.

Veriler, AB’nin enerji arz güvenliğinde Rusya’dan kurtulamadığını, aksine doğalgazda bağımlılığının artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Yıllar itibarıyla AB’nin Rus gazına bağımlılık tablosu:

Yıl: Oran (Yüzde) 2011 30 2012 32 2013 39 2014 37,5 2015 37 2016 39,9 2017 39,3 2018 40,2 2019 45,5 2020 43,9 2021 40

Ülkelere göre oranlar

Avrupa’da doğalgaz konusunda Rusya’ya en bağımlı ülke Finlandiya. 2020 verilerine göre Finlandiya’nın aldığı doğalgazın yüzde 94’ü Rusya’dan.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise doğalgazının yüzde 49’unu Rusya’dan temin ediyor.

İtalya’da bu oran yüzde 46 olurken Polonya’da yüzde 40, Fransa’da ise yüzde 24.