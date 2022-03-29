En kapsamlı araştırma: Tip 2 diyabet, 57 hastalıkta riski artırıyor

Türünün en kapsamlı araştırması, tip 2 diyabet hastalarında, kanser, böbrek ve nörolojik rahatsızlıklar dahil 57 farklı sağlık sorunu riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Tip 2 diyabet dünyada milyonlarca insanı etkileyen, en sık görülen diyabet türü. Genetik yatkınlık, obezite ve fiziksel hareketsizlik tip 2 diyabeti tetikleyen faktörler arasında.

Tip 2 diyabetin sağlığın bozulması riskini artırdığı açık şekilde biliniyor. Şimdi Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nin araştırmasıyla tip 2 diyabetin risklerinin boyutu anlaşıldı.

Guardian’ın haberine göre tip 2 diyabet hastası olan ve olmayan orta yaşlı insanların dahil edildiği şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmada uzmanlar, bu hastalığın 57 rahatsızlığın daha çok görülmesiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Diyabetlilerin, olmayanlara kıyasla söz konusu sağlık sorunlarını ortalama beş yıl kadar erken yaşadığı görüldü.

Uyarı niteliğinde

Uzmanlar henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olan ve Britanya’da diyabet üzerine bir konferansta sunulan çalışmanın tip 2 diyabete neden olan risklerin acilen azaltılması için bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

3 milyon kişinin verileri incelendi

Çalışma için biyomedikal veri bankası UK Biobank ve tıbbi kayıtlardan 3 milyon kişinin verileri ile orta yaşlarda yaygın görülen 116 hastalık incelendi. Bunun sonucunda tip 2 diyabetlilerin 57 hastalık için risklerinin daha fazla olduğu görüldü.

Kanser riski yüzde 9 artıyor

Buna göre kanser riski tip 2 diyabetlilerde yüzde 9 artıyor. Böbrek rahatsızlığı ihtimali 5,2 kat, karaciğer kanseri ihtimaliyse 4,4 kat fazla.

Dolaşımla ilgili rahatsızlıklara bakıldığında tip 2 diyabetliler 31 dolaşım probleminden 23’ü için yüksek risk grubunda.

Nöroloji kategorisindeki hastalıklarda risk 2,6 kat artarken, gözle ilgili sorunlarda risk 2,3 kat daha yüksek.

Tip 2 diyabetliler sindirim sorunlarında 1,9 kat, mental hastalıkta 1,8 kat daha fazla risk taşıyor.

Araştırma 30 yaş ve üstü bireylere odaklandı; 50 yaşından önce tip 2 diyabet teşhisi konulması durumunda söz konusu risklerin arttığı görüldü.