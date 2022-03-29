‘Harem selamlık’ düzen isteyen müdürün göreve iade edilmesine tepki

Eğitim İş Bursa Şubesi, sınıflarda ‘harem selamlık’ oturma düzeni isteyen Osmangazi ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın henüz soruşturması tamamlanmadan il milli eğitim müdürlüğü tarafından görevine iade etmesini protesto ederek kurumun kapısına siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: Sözcü

‘Harem selamlık’ oturma düzenine geçilmesine ilişkin talimat göndermesi üzerine hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırılan Akın, beş gün sonra geri dönmüştü.

Sözcü’den Halil Ataş’ın aktardığına göre Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, ‘okulları medreseye çevirme talimatı anlamına gelen iadeye’ karşı ‘laik eğitim nöbeti’ başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Haydar Akın’ın göreve iadesi okulları Ortaçağ karanlığına teslim etmektir. Ortada karma eğitimi kaldırmaya yönelik resmi yazı düzeyinde bir kanıt varken henüz soruşturmanın tamamlanmasını bile beklemeden Haydar Akın’ı müdürlük görevine iade eden MEB, bu kararıyla yandaş sendika Eğitim Bir-Sen tarafından sahte mülakatlarla yönetici koltuğuna oturulan tüm yandaş yöneticilere okulları medreseye dönüştürmeleri yönünde talimatı vermiştir.

On binlerce okulumuz, milyonlarca çocuğumuz için ortaçağ düzenine geçişin talimatı verilmiştir. Bu kafa Taliban kafasıdır. Milli eğitim bakanı koltuğunu korumak için tarikatların günlerdir süren baskısına boyun eğmiş, çocuklarımızı ortaçağcı anlayışa teslim etmiştir. Çocuklarımızı bu gerici anlayıştan korumamız gerektiğinin farkındayız. Gericiliğe karşı mücadelemiz devam edecek.”