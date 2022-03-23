Müdür sınıfta ‘harem selamlık’ oturma düzeni istemişti: Soruşturma başlatıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda ‘harem selamlık’ oturma düzenine geçilmesine ilişkin talimat gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Basına yansıyan haberlere göre Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere ‘gereğinin yapılması’ için yazı gönderdi. Yazının yanısıra mesaj da yollandı.

Yazı şöyle: “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibariyle tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrencilerle erkek, kız öğrecilerle kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz.”

Müdürün bu ‘adımı’ tepki çekti. Suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, eğitimde bu zihniyete izin vermeyeceklerini ifade etti.

AA’nın haberine göre Akın’ın ‘okulda oluşturmak istediği yeni düzen’ medyada yer bulunca Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlük soruşturma açıldığını şöyle duyurdu: “Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir.”