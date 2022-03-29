MEB’den Diken’e erişim engeli

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında diken.com.tr’ye erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Diken

Devlet okullarında görev yapan öğretmenler, MEB’e bağlı internet üzerinden Diken’den haber okumak istediğinde siteye erişemiyor. Bu denendiğinde “Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereğince engellenmiştir” yazısı çıkıyor.

MEB okullarda ‘güvenli internet’ kapsamında yeni bir alt yapı kurmuştu. Uzmanlar, bu kapsamda haber sitelerine erişim engeli gelebileceği ihtimalini vurgulamıştı. Ancak kontrol edildiğinde belli başlı diğer haber sitelerine erişimin engellenmediği görüldü.

Özel okullarda böyle bir erişim engeline rastlanmadı.

Diken’in bakanlıktan bilgi talebi yanıtsız kaldı.