Son 24 saat: 16 bin 190 vaka, 63 can kaybı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçim kanununu teklifiyle ilgili iktidara “Sizi göndereceğiz” diye seslendi. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısını tekrarlayarak, altı siyasi parti liderinin görüşmesinin birliktelik için önemli olduğunu söyledi.