Son 24 saat: 16 bin 190 vaka, 63 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 190 vaka, 63 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 288 bin 968 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 256.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin yeni başkanı (TÜSİAD) Orhan Turan oldu.
Samsun’da Atatürk heykeline halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçim kanununu teklifiyle ilgili iktidara “Sizi göndereceğiz” diye seslendi. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısını tekrarlayarak, altı siyasi parti liderinin görüşmesinin birliktelik için önemli olduğunu söyledi.
Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan makarnada yurtdışının tercihi ‘spagetti’. Yurt içinde en çok tüketilen türse ‘burgu’.
Muğla’da, 2013’te, karısını ve aynı araçtaki genci pompalı tüfekle öldürmek, bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlanan Lütfü Sefa Berberoğlu, Yargıtay’ın ikinci bozma kararının ardından yeniden yargılandı; ikinci kez ‘tahrik indirimi’ uygulandı.