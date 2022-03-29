Bu Ramazan hurmanın ‘tadı yok’: Yüzde 100 zam

Ramazan öncesinde meyve ve sebzeden sonra hurma fiyatları da aldı başını gitti.

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ANKA’nın aktardığına göre, hurma fiyatlarında geçen yıla göre değişim yüzde 100.

Büyükşehirlerde 60 liradan başlayan hurma fiyatları 240 liraya kadar çıkabiliyor.

Yozgat’ta esnaflık yapan Orhan Dolangez, kilosu 145 lirayı bulan Kudüs hurmasının tane maliyetinin 4 liraya geldiğini söyledi. Söz konusu hurmanın tezgahtaki tane etiket fiyatıysa 5 lira.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatmadan önce şifa niyetine yediğini açıkladığı Medine hurması da bu yıl cep yakıyor.

Dolangez, “Geçen sene 40 – 45 lira bandında sattığımız Medine hurmasını 80 liraya satıyoruz” dedi.

Ramazan öncesi, üretim maliyetlerindeki artış ve akaryakıt zamlarının etkisiyle meyve ve sebzede de benzer bir görünüm ortaya çıkmıştı.