Sübvansiyonlu Ramazan pidesinin gramajı azaldı, fiyatı yüzde 50 arttı

Undaki devlet desteğine rağmen pide fiyatlarına bu yıl yine ciddi zam var.

Geçen yıl 4 liraya satılan 365 gram sade pide bu Ramazan, 330 gram ve fiyatı da 6 lira.

Fırıncılar Odası, devlet destekli un bulmakta zorlandığını söylerken, destekli un olmadan 6 liralık fiyatın da kurtarmayacağı görüşünde.

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Ramazan 2 Nisan’da başlıyor.

Fırıncılar odası başkanı Erdoğan Çetin’in pide fiyatlarına ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

330 gram sade pide: 6 lira

330 gram susamlı yumurtalı pide: 7,5 lira

415 gram pide: 7,5 lira

415 gram susamlı yumurtalı pide: 9 lira

Çetin ayrıca son 15 gündür fırıncıların devlet destekli un bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Fırıncılar odası başkanı şöyle konuştu: “Devlet destekli un 220 TL, piyasa fiyatı 450 TL. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz.

Bize söylenen unda verilen bu desteğin mayısa yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde. Ancak meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar diye söylüyorlar son 15 gündür.”