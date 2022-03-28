Türk-İş araştırması: Martta asgari ücret, açlık sınırının 678 lira gerisinde kaldı

Türk-İş’in araştırmasında, martta dört kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

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Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın bu ayki sonuçları açıklandı.

Buna göre bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı‘ 4 bin 928 liraya çıkarak, 4 bin 250 liralık asgari ücretin giderek daha da üstüne çıkmaya devam etti.

Gıdayla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş’in şubata ilişkin araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 552 lira, yoksulluk sınırı 15 bin 139 liraydı.

Bekarın yaşama maliyeti 6 bin 473 lira

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’yse aylık 6 bin 473 lira oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için harcaması gereken asgari tutar, bir önceki aya göre yüzde 8,24 artarken, son 12 ay itibariyle yüzde 76,39 arttı.

Danada yüzde 25, kuzuda yüzde 35 artış

Araştırmaya göre, martta süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında gerileme gözlendi.

Dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat arttı. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı tespit edildi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 liraya kadar yükseldi.

Ankara’da 200 gram beyaz ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 lira oldu.

Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı.

Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 10,42 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlandı, yağlarda en yüksek fiyat artışı yüzde 40’la ayçiçek yağında görüldü.

Şekerde bir ayda yüzde 70 artış

Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatı geriledi. Reçel ve pekmez fiyatları artarken şekerde fiyat son bir ayda yüzde 70 arttı.

Tuz fiyatı arttı, ıhlamur fiyatıysa değişmedi. Salça fiyatı da aynı kaldı kaldı. Çay fiyatları yukarı yönlü seyir izlemeye başladı.