Karısını öldüren sanığa ikinci kez ‘tahrik indirimi’

Muğla’da 2013’te karısını ve aynı araçtaki genci pompalı tüfekle öldürmek ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlanan Lütfü Sefa Berberoğlu, Yargıtay’ın ikinci bozma kararının ardından yeniden yargılandı; ikinci kez ‘tahrik indirimi’ uygulandı.

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Muğla’da 13 Eylül 2013’te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ile araçta bulunan Abdullah Tekin’i (18) pompalı tüfekle öldürmüş, Okan Duran (31) kaçarak kurtulmuştu. Teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Mahkeme, sanığı, eşi Sedef Berberoğlu’nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin’i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Haziran 2020’de sanığa Abdullah Tekin’i öldürmekten verilen hapis cezasını onamış, diğer iki suçtan makul oranda indirim yapılması gerektiğine hükmetmişti.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada, sanığa, Sedef Berberoğlu’nu öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet ‘tahrik indirimi’ uygulanıp 24 yıla, Okan Duran’ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 14 yıl hapis cezasınınsa yine tahrik indirimiyle yedi yıla düşürülmesi kararlaştırılmıştı.

İkinci kez itiraz edilmiş Yargıtay bu kez ‘eşi kasten öldürme’ suçundan üst sınırdan verilen 24 yıl hapis cezasında indirime gidilmesini istemişti.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

‘Trajikomik’

Müşteki avukatı Kemal Ertuğrul, ilk kararın hukuka uygun olduğunu savunarak, önceki kararda direnilmesini talep etti. Yargıtay’ın her kararının doğruluk içermeyebildiğini belirterek bozma kararını ‘trajikomik’ olarak nitelendirdi.

Sedef Berberoğlu’nun annesi Gülender Kan da 26 yaşına kadar kızını tek başına büyüttüğü belirterek, mahkeme heyetinden empati kurmalarını istedi. Kızının ölümünün ardından torunuyla baş başa kaldıklarını, bitkin ve yorgun olduğunu dile getiren Kan, ilk karara uyulmasını talep etti.

Sanık avukatı Gültekin Akça, yargılama aşamasında sözlü ve yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, bozma ilamı doğrultusunda Lütfü Sefa Berberoğlu lehine indirim uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Lütfü Sefa Berberoğlu da Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını istedi.

Savcı, mütalaasında, sanık Berberoğlu’nun ‘tahrik indirimi’ uygulanan önceki kararla aynı şekilde cezalandırılmasını talep etti.

22 yıla indi

Mahkeme heyeti, sanığa, Sedef Berberoğlu’nu öldürmekten verilen ve ilk bozma kararı sonrası ağırlaştırılmış müebbetten 24 yıla çevrilen cezayı 22 yıla indirdi. Heyet, bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ve ilk bozma kararının ardından 14 yıldan yedi yıla indirilen hapis cezasının aynen uygulanmasına hükmetti.

Gülender Kan.

Karara tepki gösteren anne Gülender Kan, duruşma çıkışında, çok üzgün olduğunu, Yargıtay’ın bozma kararını ve yerel mahkemenin buna uyarak indirim yapmasını şaşkınlık ve hayretle izlediğini söyledi.

‘Gerekirse AİHM’e kadar gideceğim’

Adalet arayışının devam edeceğini vurgulayan Kan, “Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gideceğim. Bu neyin indirimi? 26 yaşına kadar büyüttüğüm tek evladımı kaybetmişim” dedi.

Muğla Adliyesi önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleriyle CHP Muğla Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut da Yargıtay’ın bozma kararına ve yerel mahkemenin buna uymasına tepki gösterdi.