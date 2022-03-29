Kahveye ‘savaş zammı’ yolda: Kalitesi de düşecek

Son bir yılda yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtildi. Uzmanlara göre yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabilir.

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Pandemi şokunun atlatılmasıyla 2022’nin, birçok şeyin normale döndüğü bir yıl olması umuluyordu ama böyle olmadı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle tüm ürünler için görünüm karmaşıklaştı. Kahve de bunlardan biri.

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre Rusya’ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına da yansıyor. Çünkü büyük kahve üreticisi ülkelerin çoğu gübreyi büyük oranda Rusya’dan ithal ediyor.

Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) verilerine göre Ukrayna ve Rusya’dan kahve alımının yavaşlamasına karşın dünya genelinde tüketimde artış devam ediyor. Yani gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim azalırken, tüketim artmaya devam ediyor. Bu da fiyatlarda artış anlamına geliyor.

Öte yandan, gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalite de gerileyecek. Bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağı belirtildi.