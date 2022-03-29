Samsun’da Atatürk heykeline saldıranlar hakim karşısında: ‘Uyuşturucu’ savunması

Samsun’da Atatürk heykeline halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

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Samsun’da 3 Şubat’ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Onur Anıtı’na halat bağlandığı ihbarı üzerine gözaltına alınan kuzenler Batuhan F. (25) ve Celali Rahman F. (39), 4 Şubat’ta tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre sanıklar Samsun 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklardan Celali Rahman F., eylemi nedeniyle pişman olduğunu belirtti. Batuhan F. de olayın bilgisi dışında olduğunu savunarak, “Sadece anıtın üzerine çıkarken elimle destek verdim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanıkların avukatı Gökçe Unutmaz da eylemin siyasi veya ideolojik amaçlı işlenmediğini savunarak, “Kan ve idrar raporlarında uyuşturucu madde mevcuttur. Eylemi iradeleri dışında gerçekleştirmişler. Uyuşturucu maddenin etkisinden kurtulduktan sonra pişmanlıklarını dile getiren dilekçeleri vardır. Zarar varsa karşılamaya hazırız” dedi.

Duruşmayı izleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Büyükşehir Belediyesi adına avukat Çağatay Tuncer ve bazı sivil toplum kuruluşları da davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, davaya katılma taleplerinin kabulüne ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Nisan’a erteledi.

Dokuz yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma‘ suçundan bir yıldan beş yıla kadar, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan da bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenmişti.