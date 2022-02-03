Atatürk heykeline saldıran iki kişi gözaltında

Samsun’da Atatürk anıtına urgan asan iki kişi gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde İlkadım ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan Onur Anıtı’na urgan asıldığına dair ihbar aldı.
Olay yerine giden polis, şüphelilerin aracını tespit etti. İki kişi karakola götürüldü.
Valilik, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk anıtına saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini’ belirtirken, adli ve idari sürecin takip edileceği vurgulandı.