Samsun’daki Atatürk Anıtı’na saldıran iki kişiye dokuz yıla kadar hapis istemi

Samsun’da Atatürk Anıtı’na halat bağlayarak çekmeye çalıştığı için tutuklanan iki şüpheli hakkında dokuz yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: AA

3 Şubat’ta gözaltına alınan B.F. ve C.R.F, 4 Şubat’ta tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre ikili hakkında Samsun başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Şüpheliler hakkında, ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma’ suçundan bir yıldan beş yıla kadar, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan da bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi.

‘Kendi değeri ve atası’ olarak görmüyormuş

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “C.R.F., beyanlarında, Atatürk’ü kendi değeri ve atası olarak görmediğini, Samsun’a yalan şekilde ihtilal yapmak için gelen doğan güneş olarak gösterilmesine tahammül edemediğini söyledi. Cep telefonunun incelemesinde, Atatürk’ü kötüleyen video ve mesajlar bulundu. Diğer şüpheli B.F. ile konuşmalarında, ‘Gönlümün rahatlaması için Atatürk Anıtı’nı yıkmam lazım’ dediği, önceden beri anıta zarar verme fikrinde olduğu ve bunu açıkça ifade ettiği belirlendi.

Suç tarihinden bir gün önce 2 Şubat günü saat 20:00 sıralarında şüpheliler ile tanık C.’nin Anıt Park’ın karşısında bulunan restorandan aldıkları döneri Anıt Park içinde bulunan banklarda yedi, sohbet ederken C.R.F. Atatürk Anıtı’nı göstererek, ‘Şunu arabaya takıp çekip yıkasım var’ dedi. Daha sonra şüpheliler ve tanık olay yerinden ayrıldı.”

Olay günü saat 03:00 sıralarında C.R.F.’nin, eşine ait araçla kuzeni B.F.’nin evine gittiği, ardından birlikte ağabeyinin yapı marketinin önünde bulunan urgan ve çelik halatı aldıkları anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“C.R.F, urgan ve çelik halatı geldikleri aracın kapı içlerinden geçirerek kapı direklerine bağladı. C.R.F’nin kullandığı aracı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nın bulunduğu parkın araç geçişine kapalı iç kısmındaki heykelin arka tarafına park ettiler. C.R.F, bir ucu araca bağlı urgan ve çelik halatla Atatürk Onur Anıtı’na çıkmaya çalıştı. Anıta tek başına çıkamayınca diğer şüpheliden yardım istedi. B.F. eliyle destek vererek C.R.F.’nin anıtın üzerine çıkmasına yardım etti.

‘Yıksaydım gönlümü rahatlatırdım’

Anıtın üzerine çıkan C.R.F., urgan ve çelik halatı Atatürk’ün üzerinde tasvir edildiği şahlanmış atın arka ayaklarına ve kuyruğuna bağlayarak anıttan indi. Tek başına araca binerek heykeli çekerek yıkmaya çalıştı ancak urgan ve çelik halat koptu. Kopan parçaları araç içine alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra C.R.F., B.F’ye, ‘Anıtı yerinden bile oynatamadım, yıkamadım. Eğer yıksaydım önce gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum’ diyerek heykeli yıkamadığı için üzüntü yaşadı.”

İddianamede, şüphelilerin gözaltında yapılan kan ve idrar tahlillerinde uyuşturucu madde çıktığı, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı; şüphelileri suçu işlemek için üçüncü kişilerin azmettirdiğine teşvik ya da yardımına dair delil bulunamadığı kaydedildi.