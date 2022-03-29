İstanbul Barosu, Boğaziçi’ne hukuki destek verecek

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine hukuki destek verecek.

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Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden oluşan 12 kişilik bir heyet bugün İstanbul Barosunu ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları anlatmak, barodan hukuksuzlukların tespit edilmesi, duyurulması ve takip edilmesinin talep edildiği ziyarette, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’na ‘hukuksuzluk raporu’ sunuldu.

Ziyaretin ardından İstanbul Barosu avukatları ve üniversite bileşenleri temsilcilerinden oluşan ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.

Talepler

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin İstanbul Barosu’ndan talepleri şöyle:

1) İstanbul Barosu bünyesinde barodan ve üniversite bileşenlerinden oluşacak temsilcilerle bir çalışma grubu oluşturulması. Çalışma grubu bünyesinde, hukuksuzlukların envanterinin çıkarılması, takibi ve kamuoyuna duyurulması.

2) Üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarındaki tüm antidemokratik atamalar ve müdahalelere karşı mücadeleye, kamuoyu nezdinde ve hukuki düzeyde verilen desteğin artırılması.

3) Yönetmeliklere aykırı ve üniversitenin ilgili birimlerinin görüşü dahi alınmadan mevcut kadrolara müdahaleler yapıldı ve yeni kadrolar oluşturuldu. İlgili hukuksuzlukların tespit edilmesi ve konuyla ilgili Üniversite bileşenlerinin açmış olduğu davaların hukuki takibi.

4) Üniversite bileşenlerine karşı açılan davaların yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlük ve hukuksuzlukların takip edilerek hukuki gereklerinin yerine getirilmesi.

• Berke Gök ve Perit Özen’in davasında Naci İnci’nin ‘kaçak bir duruşma’yla (savunma makamına haber verilmeden) dinlenmesinin gündeme getirilmesi ve İnci’nin bir sonraki duruşmaya getirilmesinin sağlanması

• Davalar öncesi gözlemci avukat desteğinin artırılması. En yakın tarihli olan 30 Mart 2022’de görülecek ‘Sergi Davası’na katılım ve sürecin takip edilmesi.

5) Bu tür toplumsal davalarda hak kaybına yol açan, duruşmaya katılımda karşılaşılan engeller ve salon büyüklüğü gibi sıkıntıların baro tarafından gündeme getirilmesi

6) Aşağıda sıralanan alan içindeki hukuksuzluklarda Barodan daha fazla destek alınması

* Gözaltı süreçlerinde, savcılıkta, cezaevinde, görüşmelerde hem öğrencilerimizin hem de avukatların yaşadığı hukuksuzluklar ve baskıların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi.

* Disiplin cezalarının, okuldan uzaklaştırmaların, yurtdışı yasaklarıyla ilgili hukuksuzlukların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi.

* Kesilen KYK kredileriyle ilgili hukuki süreçlerin takibi.

7) Kampüslerde, kimsenin yaşam alanını tehdit etmeyen sosyal/kültürel/siyasi faaliyetler, şovenist, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik, mizojinist tutumlarla sürekli engellenmektedir. Bu yöndeki hak ihlallerinin takip edilmesi ve yürütülen mücadelede hukuksal destek verilmesi.

8) Kadınların ve LGBTİ+’ların temel insan hakları ve anayasal hakları üniversitelerde de güvence altında değildir. Kapatılan BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kulüp statüsünü geri almasında, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) biriminin atamalar öncesi sahip olduğu işleve döndürülmesinde hukuksal destek verilmesi. CİTÖK için öğrenciler tarafından kurulan Patriyarkayla Mücadele Komisyonu’na yapılan ifşa başvuruları konusunda hukuki desteğin sağlanması.

9) Kanunlara ve yönetmeliklere aykırı süreçler işletilerek açılan Boğaziçi Üniversitesi hukuk ve iletişim fakültelerinin hukuksuzluğunun baro tarafından gündeme getirilmesi. İlgili davaların takibi ve kamuoyuna duyurulması. Atamaların durdurulması için başlatılan hukuki süreçlerin takibi.

10) TMMOB Mimarlar Odası’nın, Boğaziçi Üniversitesi Arazisi ve Yakın Çevresi hakkında, Bakanlığın koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önünü açan yeni SİT planlaması tebliğine karşı, yürütmenin durdurulması amacıyla açtığı davaya Baronun müdahil olması.

11) Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle yapılan görüşme, ilettiğimiz talepler ve oluşturulacak çalışma grubunun gündemine alınacak konular hakkında baronun basın açıklaması yapması.