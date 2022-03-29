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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Seçmene göre gıdada KDV indirimi fiyatlara yansımadı


MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre seçmen gıda ürünlerindeki KDV indiriminin fiyatlara yansıdığını düşünmüyor.

Fotoğraf: Pixabay

Şubatın ilk haftasında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV, yüzde 1’e indirilmişti.


Şirketin kurucusu Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre ankete katılanların yüzde 82,1’i inidirimin fiyatlarda değişiklik yaratmadığını söylerken yalnızca yüzde 10,5 “Fiyatlar düştü” dedi.

Yüzde 7,4’ün ise indirimden haberi olmamış.

AKP seçmeninin yüzde 74,1’i ‘fiyatlarda bir değişiklik olmadığını’ söylerken yüzde 20,9’u ‘fiyatların düştüğünü’ söyledi.

CHP seçmeni yüzde 92’yle “Değişiklik olmadı” diyenlerin başını çekerken bu oran İYİ Parti’de yüzde 73,3, HDP’de yüzde 85,3, MHP’deyse yüzde 83,8.

Ayrıca İYİ Parti seçmeninin yüzde 24,9’u ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 36,8’i indirimden haberlerinin olmadığını söyledi.

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