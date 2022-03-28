Erdoğan, yeni KDV indirimlerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut, yeme-içme ve temel ihtiyaçlarda yeni KDV indirimlerini duyurdu.

Erdoğan, şubatın ilk haftasında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini duyurmuştu.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’yle sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

* (Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul’daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa görüşeceğiz.

KDV indirimleri

* Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık.

* Yeme-içme hizmetlerinde de KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

* Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.

* Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır.

* Arsa ve arazilerin KDV oranı yüzde 8’e iniyor.

* Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8’dir.

* Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV’yi yüzde 18’e yükseltiyoruz.