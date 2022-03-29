EGM’den Emniyet-Sen genel başkanına suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis intiharlarını gündeme getiren ve yönetmeliklerdeki düzenlemeleri eleştiren Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’e suç duyurusunda bulundu.

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EGM’nin açıklamasında, 4688 sayılı ‘Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15’nci maddesinin ilgili bendiyle emniyet hizmetleri sınıfı personelinin sendika kurmasının ve üyesi olmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar söylendi: “Hukuken var olmayan ve teşkilatımızla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir sendikanın genel başkanı olduğunu iddia eden söz konusu şahsın, zaman zaman bazı medya organlarında da yer verilen mesnetsiz ithamlarının amacının dezenformasyon olduğu açık ve nettir. Terör örgütleriyle, her türlü suç ve suçluyla amansız mücadelesini son derece başarılı şekilde sürdüren polis teşkilatına kara çalmaya ve moral motivasyonunu bozmaya yönelik bu tür provokasyon girişimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarılacaktır. Emniyeti hedef alan iftira kampanyaları asla amacına ulaşamayacak ve teşkilat mensuplarının birbirine olan bağını gevşetemeyecektir.”