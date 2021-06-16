Emniyet-Sen genel başkanı: Son 25 günde 15 polis intihar etti

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son 25 günde 15 polisin intihar ettiğini söyledi.

Halk TV’den Hazar Dost’a konuşan Sezer, emniyet mensuplarının intiharlarına dair verileri paylaşırken başlıca neden olarak ‘çalışma koşulları’nı işaret etti.

‘İntihar verilerinin daha önceki tarihlerde gizlenebildiğini’ belirten Emniyet-Sen genel başkanı, “Şöyle bir durum var, ne yazık ki 2013 yılında 57 polisimiz intihar etti. 2018 ya da 2019’da bu sayı 53’e düştü” dedi.

Emniyet teşkilatının içinde, ‘çalışma şartlarının yoğun ve düzensiz olmasının intiharlarda etken olduğunu’ öne süren Sezer, şöyle devam etti: ”Bizim ülkemizde, polisseniz beden oldukça yoruluyor. Teknikle değil, fiziken çalışılıyor. Üç kişinin yapacağı işe 15 kişi gönderiliyor. Gereksiz işlere gönderiliyorlar. Normal bir devlet memuru, 160 saat çalışırken, polis memuru en az 240 saat çalışıyor, 400 saat çalışan polis memurları var.”

Öte yandan Sezer, 2021’in en fazla polis intiharının gerçekleştiği 2013 yılına, henüz yıl ortasında yaklaştığını belirterek ‘2021’de 40 civarında polisin intihar ettiğini’ aktardı.

Emniyet-Sen genel başkanı, son bir haftadaki altı intiharın dördünün işyerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sezer, intihar sayılarının artmasındaki temel nedeninin ’emniyet teşkilatının iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını’ belirterek ”Hiçbir dönem iyi yönetilmedi, sadece bu dönemde değil” dedi.