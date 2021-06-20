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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet-Sen: Polis intiharları mobbing ve ağır çalışma şartları yüzünden yüksek

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, mobbing ve ağır çalışma koşulları yüzünden polis teşkilatı içinde intihar oranının geçmişten beri yüksek olduğunu, son dönemde gelişen teknoloji nedeniyle artık bunun insanlardan gizlenemediğini söyledi.  

Fotoğraf: Arşiv

Sezer geçen hafta, son 25 günde 15 polis memurunun intihar ettiğini duyurmuştu


BirGün’ün haberine göre Sezer, mobbingin emniyet içinde çok yaygın olduğuna dikkat çekti ve Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti..

İntiharın bir sonuç olduğunu aktaran Sezer şöyle devam etti: “Daha önceki yıllarda da bu civarda meslektaşımız intihar ediyordu. Ancak duyulmuyordu. İntiharların duyulmasını teknolojinin ilerlemesine bağlıyorum. İntihar dolan bardağın son damlasıdır. Bu bardağı ne doldurdu diye bakmanız lazım. Bu bardağı yoğun mesai, adaletsiz çalışma ortamı, baskı ve mobbing dolduruyor. Bir günde üç kişi intihar edebiliyor. Bunların tamamına psikolojik sorun dersen bu teşkilatın tamamen değiştirilmesi lazım. Psikolojik sorun dersen akla mantığa uygun değil. Bunun başka bir sebebi var. Bu da demek ki yılgınlık mobbing gibi şeyler oluyor. Biz bunları biliyoruz. Ama bunu söyleyince de iftiracı yalancı oluyoruz. Teşkilatın birliğimi bozmak isteyenler oluyoruz.”

Emniyet-Sen genel başkanı: Son 25 günde 15 polis intihar etti

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